Причиною, нібито, стала зміна керівництва НАК "Нафтогаз України".

В Адміністрації президента США Джо Байдена передумали запрошувати на зустріч до Вашингтона українського президента Володимира Зеленського.

Про цеповідомляє Axios, посилаючись на джерела в Білому домі. За інформацією видання, зустріч президентів відтермінувала зміна керівництва "Нафтогазу". Співрозмовник видання в Білому домі розповів про стурбованість через "відмову Зеленського від зусиль по боротьбі з корупцією".

"Білий дім розглядав можливість запрошення Зеленського в Вашингтон перед самітом Байдена з Путіним, але відмовився просувати зустріч після рішення Зеленського змінити керівництво державної енергетичної компанії "Нафтогаз", - пише портал.

Читайте такожЗеленський обговорював з США посилення безпеки на Чорному та Азовському моряхМіж тим, Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Байденом, але розуміє, що через графік президента США цього може не статися, передає ТСН.

Зустріч Байдена і Путіна: деталі

Зустріч Володимира Путіна і Джо Байдена відбудеться 16 червня в Женеві. США планують обговорити, зокрема, питання суверенітету України, ситуацію в Білорусі та кібербезпеку.

Зміна керівництва НАК "Нафтогаз України"

28 квітня Кабінет міністрів припинив повноваження членів наглядової ради Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", а також голови правління Андрія Коболєва, і призначив замість нього на цю посаду Юрія Вітренка.

Підставою для прийняття цього рішення став розгляд звіту діяльності компанії за 2020 рік. За підсумками минулого року "Нафтогаз" отримав 19 млрд грн чистого збитку, тоді як фінпланом передбачався прибуток у розмірі 11,5 млрд грн.

За результатами засідання загальних зборів акціонерів робота наглядової ради та правління НАК "Нафтогаз України" у 2020 році визнана незадовільною.

30 квітня члени наглядової ради НАК зібралися на позачергове засідання. Всі члени ради "Нафтогазу", які були присутні на позачерговому засіданні, подали письмові повідомлення про дострокове припинення своїх повноважень.

5 травня члени правління "Нафтогазу України" закликали уряд врегулювати ситуацію з наглядовою радою компанії, яка подала у відставку.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що ротація в керівництві "Нафтогазу" відбулася згідно із законом. Він заявив, що членам наглядової ради НАК "Нафтогаз України" надійшла пропозиція від уряду залишитися на рік. За цей час буде проведено прозорий і публічний відбір кандидатів до наглядової ради, а вже після цього - конкурс на нового голову компанії.

12 травня 2021 року "Велика сімка" висловилася з приводу ситуації з "Нафтогазом".

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Автор: Ірина Погоріла