Говорячи про саміт президентів США і Росії, Зеленський зазначив, що представники Байдена поки не зв'язувалися з українською стороною для консультацій.

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність зустрітися зі своїм американським колегою Джо Байденом до 16 червня, але розуміє, що через графік президента США цього може не статися.

Про це він заявив в інтерв'ю сайту Axios. "Будучи гарантом Конституції України, я готовий захищати Україну в будь-який момент і в будь-якій точці планети, і я готовий зустрітися з ним і обговорити всі ці деталі перед зустріччю", - заявив український президент.

Говорячи про майбутній саміт президентів США і Росії, Зеленський зазначив, що представники Байдена поки не зв'язувалися з українською стороною для консультацій.

Читайте такожНемає сенсу дивитися в далеке майбутнє: Зеленський закликав негайно вирішувати питання зі вступом України в НАТО"Ще немає, і я вважаю, рішення лежить на них", — сказав Зеленський і додав, що якщо США вирішили не радитися з Україною, то це буде великою помилкою, передає ТСН.

Зустріч Байдена і Путіна: деталі

Зустріч Джо Байдена і Володимира Путіна пройде 16 червня в Женеві.

США планують обговорити серед іншого питання суверенітету України, ситуацію в Білорусі та кібербезпеку.

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський розповів, що під час зустрічі Джо Байдена і Володимира Путіна великим ризиком для України є те, що США можуть скасувати санкції проти "Північного потоку-2".

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Ірина Погоріла