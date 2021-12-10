Раніше російські і західні ЗМІ поширювали інформацію, що Вашингтон нібито піде на поступки Росії у її територіальних претензіях Донбасу й Криму, тільки щоби запобігти наступу РФ на Україну.

У Білому домі заперечили, що нібито тиснуть на Україну, щоби Київ уступив частину земель окупованого Донбасу проросійським найманцям.

Про це під час брифінгу заявила речниця Білого дому Джейн Псакі.

Псакі наголосила, що Байден під час розмови з Зеленським мав намір передати українському президенту інформацію щодо попередньої розмови з російським главою Володимиром Путіним з приводу накопичень військ РФ біля кордону України.

Байден, як і раніше Блінкен, додала вона, "підкреслив підтримку суверенітету й територіальної цілісності України".

Читайте такожВ ОП заявили, що Зеленський готовий до прямих переговорів з Путіним"Ми тісно співпрацювали протягом всього цього процесу на різних рівнях і щодня контактуємо з українськими високопосадовцями. Зрозуміло, що це її (розмови – УНІАН) складова", - відповіла Псакі.

На запитання, чи тиснуть США на Україну, щоби Київ уступив частину земель Росії в рамках "заходів зі стримування подальшою агресії Росії", Псакі сказала: "Ні, це цілковита неправда".

Напередодні відбулась телефонна розмова Джо Байдена і Володимира Зеленського. За результатами перемовин сторони обговорили актуальну ситуацію на українсько-російському прикордонні й питання боротьби з корупцією. Байден підкреслив, що найкращим способом для урегулювання війни на Донбасі є дипломатія.

Можлива нова ескалація на кордоні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, у соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні й західні регіони Росії. За даними видання, у США і Європі на це звернули увагу після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

У Міністерстві оборони України тоді заперечували розповсюджену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ у Міноборони називають "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами у рамках переміщення військ після завершення навчань".

Пізніше видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення наприкінці січня – на початку лютого 2022 року. Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових.

За повідомленням Financial Times, західна розвідка припускає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 26 листопада висловив думку, що ескалація з боку Росії на кордоні чи з боку підтримуваних нею бойовиків на Донбасі може статися будь-якого дня.

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Автор: Яна Ставська