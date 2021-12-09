Байден підкреслив, що рішення щодо членства в НАТО має для себе ухвалювати сама Україна.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак наголошує, що під час розмови президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена та президента України Володимира Зеленського не йшлося про будь-які компроміси, які не відповідають інтересам України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він розповів в ефірі ток-шоу "Право на владу".

Відповідаючи на запитання щодо того, що подальша військова ескалація з боку Росії може залежати від розміщення військ НАТО в Україні, Єрмак зазначив: "Під час цієї розмови не йшла мова про будь-які компроміси, які не відповідають інтересам нашої держави. Президент Байден дуже чітко сказав, що будь-які рішення стосовно членства в Альянсі залежать виключно від України. І тільки Україна має вирішувати це питання. І члени Альянсу, безумовно".

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Керівник ОП наголосив, що без безпеки України не може бути і безпеки в Європі.

"Безумовно, факт розмови президента Байдена, президента Путіна і ті домовленості, і початок, і це вже друга після очної зустрічі в Женеві розмова телефона, - вона дає надію на те, що цей діалог, а також долучення до цього діалогу України... І це було теж сказано президентом Байденом, що без безпеки України не може бути європейської безпеки... Як це лунало і з Москви, і це було підтверджено нашими партнерами, про те, що очікується, що Росія надасть пропозиції щодо її думок, її ідей щодо такої безпеки на Європейському континенті", - сказав Єрмак.

Він висловив думку, що Україна спільно з партнерами зробить усе, аби не було "замороженого конфлікту або замороженої ситуації".

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня Президент України Володимир Зеленський провів розмову з американським колегою Джо Байденом.

Автор: Таня Поляковська