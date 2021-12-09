Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак наголошує, що під час розмови президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена та президента України Володимира Зеленського не йшлося про будь-які компроміси, які не відповідають інтересам України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він розповів в ефірі ток-шоу "Право на владу".
Відповідаючи на запитання щодо того, що подальша військова ескалація з боку Росії може залежати від розміщення військ НАТО в Україні, Єрмак зазначив: "Під час цієї розмови не йшла мова про будь-які компроміси, які не відповідають інтересам нашої держави. Президент Байден дуже чітко сказав, що будь-які рішення стосовно членства в Альянсі залежать виключно від України. І тільки Україна має вирішувати це питання. І члени Альянсу, безумовно".
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Керівник ОП наголосив, що без безпеки України не може бути і безпеки в Європі.
"Безумовно, факт розмови президента Байдена, президента Путіна і ті домовленості, і початок, і це вже друга після очної зустрічі в Женеві розмова телефона, - вона дає надію на те, що цей діалог, а також долучення до цього діалогу України... І це було теж сказано президентом Байденом, що без безпеки України не може бути європейської безпеки... Як це лунало і з Москви, і це було підтверджено нашими партнерами, про те, що очікується, що Росія надасть пропозиції щодо її думок, її ідей щодо такої безпеки на Європейському континенті", - сказав Єрмак.
Він висловив думку, що Україна спільно з партнерами зробить усе, аби не було "замороженого конфлікту або замороженої ситуації".
Як повідомляв УНІАН, 9 грудня Президент України Володимир Зеленський провів розмову з американським колегою Джо Байденом.