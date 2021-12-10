Президент США вважає, що найкращим способом для урегулювання війни на Донбасі є дипломатія.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підтримав принцип не погоджувати жодних рішень і не проводити обговорень про Україну без участі самої України.

Про це йдеться у заяві Білого дому за підсумками телефонної розмови Байдена і Зеленського.

"Президент Байден чітко заявив, що Сполучені Штати та їхні союзники і партнери віддані принципу "жодних рішень або обговорень про Україну без України", - наголошується у заяві.

Водночас, президенти США і України закликали Росію знизити напруження та погодились, що дипломатія є найкращим способом для досягнення відчутного прогресу з метою урегулювання конфлікту.

"Президент Байден підкреслив готовність Сполучених Штатів взаємодіяти для підтримки заходів зі зміцнення довіри з метою сприяння виконанню Мінських домовленостей, для підтримки нормандського формату", - йдеться у заяві.

Також повідомляється, що президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден знову пригрозив Росії рішучими обмежувальними заходами в разі подальшого воєнного вторгнення в Україну.

"Президент Байден висловив глибоку занепокоєність Сполучених Штатів і наших європейських союзників через агресивні дії Росії відносно України і чітко заявив, що США і союзники відреагують рішучими економічними та іншими заходами у випадку подальшого воєнного вторгнення", - наголошується у заяві.

Також президент США знову підтвердив непохитну відданість Сполучених Штатів суверенітету і територіальній цілісності України.

Розмова Байдена і Путіна

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня за допомогою закритого каналу відеозв'язку відбулися переговори президентів США і РФ Джо Байдена та Володимира Путіна. Під час розмови Байден попередив президента РФ про рішучі економічні та інші заходи у разі посилення воєнної активності на кордоні з Україною.

Після переговорів радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Байден відмовився йти на поступки Путіну у питанні перспективи вступу України до НАТО.

8 грудня Байден заявив, що США в односторонньому порядку не відправлятимуть війська на захист України. Байден зазначив, що у питанні захисту України від РФ орієнтуватиметься на позицію інших країн НАТО.

Автор: Віталій Саєнко