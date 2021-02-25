Зараз обмежувальні заходи стосуються 88 осіб, зокрема й Олександра Лукашенка, а також семи організацій.

Рада Європейського Союзу продовжила термін дії обмежувальних заходів щодо Білорусі до 28 лютого 2022 року.

Читайте також"На той світ я це не заберу": Лукашенко назвав умови свого відходу з поста президента БілорусіЗгідно з повідомленням на офіційному сайті організації, під санкції потрапляють «високопосадовці, відповідальні за жорстокі репресії та залякування мирних демонстрантів, членів опозиції та журналістів у Білорусі, а також особи, відповідальні за фальсифікацію результатів виборів».

Крім того, обмежувальні заходи націлені на «економічні суб'єкти, великих бізнесменів і компанії, які отримують вигоду від режиму Олександра Лукашенка та/або підтримують його».

Санкції ЄС щодо Білорусі

Європейський Союз запровадив санкція проти Білорусі після президентських виборів у 2020 році, на яких, за даними білоруської влади, переміг Олександр Лукашенко. У Раді ЄС вибори називають фальсифікованими та засуджують придушення хвилі протестів, яка виникла після них у Білорусі.

Обмежувальні заходи передбачають заборону на поїздки в ЄС і заморожування активів для згаданих осіб — зараз це 88 людей, зокрема й Олександр Лукашенко — а також заморожування активів семи організацій. Крім того, фізичним і юридичним особам з ЄС заборонено прямо або опосередковано фінансувати будь-кого, хто підпадає під ці санкції.

У Раді ЄС заявляють, що Євросоюз «продовжить підтримувати білоруський народ в його законному прагненні до демократії, серед іншого за допомогою підтримки громадянського суспільства і незалежних ЗМІ».

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Переклад: Катерина Комолова