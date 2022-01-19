При цьому держсекретар США висловив надію, що Москва піде дипломатичним шляхом для вирішення виниклих розбіжностей.

Нарощування російських військ біля кордонів України означає, що президент РФ Володимир Путін може віддати наказ про напад на Україну практично без попередження.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в ході візиту в Україну, передає Голос Америки. При цьому Блінкен висловив надію, що Москва зможе дотримуватися дипломатичного і мирного шляху.

"Ми знаємо, що є плани подальшого нарощування російських сил в найкоротші терміни, і це дає президенту Путіну можливість, також практично без попередження, зробити подальші агресивні дії проти України", – заявив Блінкен дипломатам в посольстві США в Києві.

Нагадаємо, Блінкен сьогодні прибув в Україну для переговорів з президентом Володимиром Зеленським на тлі побоювань, що Росія планує вторгнення в цю країну.

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"Ми знаходимося на тому етапі, коли Росія може в будь-який момент почати атаку на Україну", - заявив високопоставлений співробітник Держдепартаменту, додавши, що США продовжують "готуватися до іншого результату", якщо Москва все ж зважиться на нову військову агресію щодо України.

"Дипломатія не померла", – заявив співробітник Держдепартаменту в ході телефонного брифінгу з журналістами, додавши, що "американська сторона вважає, що дипломатія - єдиний спосіб успішно вирішити цей конфлікт".

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