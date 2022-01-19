Нарощування російських військ біля кордонів України означає, що президент РФ Володимир Путін може віддати наказ про напад на Україну практично без попередження.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен в ході візиту в Україну, передає Голос Америки. При цьому Блінкен висловив надію, що Москва зможе дотримуватися дипломатичного і мирного шляху.
"Ми знаємо, що є плани подальшого нарощування російських сил в найкоротші терміни, і це дає президенту Путіну можливість, також практично без попередження, зробити подальші агресивні дії проти України", – заявив Блінкен дипломатам в посольстві США в Києві.
Нагадаємо, Блінкен сьогодні прибув в Україну для переговорів з президентом Володимиром Зеленським на тлі побоювань, що Росія планує вторгнення в цю країну.
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"Ми знаходимося на тому етапі, коли Росія може в будь-який момент почати атаку на Україну", - заявив високопоставлений співробітник Держдепартаменту, додавши, що США продовжують "готуватися до іншого результату", якщо Москва все ж зважиться на нову військову агресію щодо України.
"Дипломатія не померла", – заявив співробітник Держдепартаменту в ході телефонного брифінгу з журналістами, додавши, що "американська сторона вважає, що дипломатія - єдиний спосіб успішно вирішити цей конфлікт".