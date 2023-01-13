За поки неофіційною інформацією, колишній прем'єр-міністр Великобританії має намір поїхати до Києва найближчими місяцями.

Екс-прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон планує поїздку в Україну, щоб відвідати президента Володимира Зеленського. Як пише The Guardian, офіційної інформації про поїздку поки немає, прес-секретар Джонсона відмовився від коментарів.

Але колишній прем'єр-міністр сказав друзям, що має намір поїхати до Києва найближчими місяцями, щоб продемонструвати свою публічну підтримку країні проти її російських агресорів. Видання пише, що українські джерела підтверджують, що Джонсон "мав намір" поїхати до Києва, але поки "немає конкретної інформації" щодо дат.

Зазначається, що під час перебування на посаді Джонсон заявляв, що він є сильним прихильником президента України Володимира Зеленського, спонукаючи міжнародних союзників надавати більшу підтримку в перші дні повномасштабної війни. Велика Британія надала значну економічну, гуманітарну та військову допомогу Україні, зобов’язавшись витратити щонайменше 2,3 мільярда фунтів стерлінгів у 2023 році.

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Ця поїздка стане четвертою поїздкою колишнього прем’єр-міністра до Києва – вперше він був у квітні, незабаром після того, як російські війська припинили спробу захопити столицю. Він побував в Україні з другим раптовим візитом у червні та знову повернувся в серпні на День незалежності країни.

Як Україна віддячила Борису Джонсону за підтримку

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня президент України Володимир Зеленський вручив Борису Джонсону орден Свободи. Зокрема, британському прем'єру вручено цей орден за видатний особистий внесок у зміцнення українсько-британського промислового співробітництва та підтримання державного суверенітету і територіальної цілісності України.

Своєю чергою Джонсон подякував Зеленському за вручення йому цього ордена і за визнання зусиль Британії на підтримку України.

Також 2 липня Борис Джонсон став Почесним громадянином Одеси, а 5 жовтня він став Почесним доктором львівського вишу. 24 листопада Київрада схвалила рішення про присвоєння великому другу України Борису Джонсону звання Почесного громадянина Києва.

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