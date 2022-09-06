Він передав повноваження Ліз Трасс та поїхав на аудієнцію до королеви.

Великий друг України Борис Джонсон офіційно передав повноваження прем'єр-міністра Великої Британії Елізабет Трасс та під аплодисменти покинув резиденцію за руку з дружиною.

Про це пише Bloomberg.

У прощальній промові Джонсон пообіцяв повністю підтримати нового лідера Великої Британії Ліз Трасс і закликав до єдності в Консервативній партії.

"Я не пропонуватиму цьому уряду нічого, крім палкої підтримки", — сказав Джонсон.

Він заявив, що за три роки перебування на посаді має чимало досягнень, серед якиз підтримка України. Джонсон наголосив, що Сполучене Королівство має економічну силу, щоб подолати енергетичну кризу, що насувається, тому залякування та шантаж російського диктатора ні на що не вплине. Також він наголосив, що британська підтримка України, можливо, "дуже допомогла змінити хід найбільшої європейської війни за 80 років".

Коментуючи власне політичне майбутнє Джонсон взявся жартувати. Він порівняв себе з ракетою-носієм, яка виконала своє призначення і тепер "м’яко повертатиметься в атмосферу".

"Я би м'яко повернувся в атмосферу і невидимо приводнився б у якомусь віддаленому і темному куточку Тихого океану", – пожартував Джонсон.

Після промови Джонсон залишив резиденці під гучні овації. Поруч була його дружина Керрі. Пара попрямувала на аудієнцію до Єлизавети II. До речі, сьогодні з королевою зустрінеться й Трасс.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня Борис Джонсон оголосив про відставку з посади прем’єр-міністра Великої Британії.

Джонсон був першим лідером серед країн G7, який відвідав Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії. За цей час він вже тричі побував у Києві.

Джонсон очолив уряд у 2019 році після відставки Терези Мей.

8 липня президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що відставка прем'єр-міністра Джонсона не вплине на швидкість надання Україні військової допомоги.

У Великій Британії за крісло прем’єра боролися екс-міністр фінансів Ріші Сунак та міністр закордонних справ Ліз Трасс.

Сьогодні, 5 вересня, стало відомо, що британський уряд очолить міністр закордонних справ Елізабет Трасс – саме їй віддали свої голоси більшість членів Консервативної партії.

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