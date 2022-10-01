Також Боррель прокоментував проведення фейкових референдумів Кремля в Україні.

Приєднання України до НАТО "не є основним питанням на теперішній момент".

Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель в інтерв'ю каналу 24 Horas.

Він зазначив, що на даний момент головне - продовжувати надавати військову підтримку Україні, як це робилося досі, та продовжувати санкції проти Росії, які, на його думку, "дають ефект".

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Боррель виступив за продовження військової допомоги Україні, додаткові санкції, збереження існуючих санкцій та за "участь у світовій дипломатичній битві, тому що не всі країни діють проти Росії так само ефективно, сильно та рішуче".

Глава європейської дипломатії нагадав при цьому, що через російське вторгнення в Україну ЄС вперше використав свої кошти для закупівлі зброї та її доставки до третьої країни, що воює. "Разом із внеском США це те, що дозволило Україні захистити себе", - сказав Боррель.

Щодо ядерної загрози від президента Росії Володимира Путіна, Боррель сказав, що "всі ризики можливі".

Крім цього, Боррель прокоментував проведення фейкових референдумів Кремля в Україні. Він заявив, що спроба анексії українських областей робить "практично неможливим закінчення війни".

"Ніхто не визнає анексію цих територій", - заявив Боррель.

Заявка України на вступ до НАТО

30 вересня президент України Володимир Зеленський оголосив про подачу Україною заявки на вступ до НАТО. За словами президента, заявка буде подаватися у пришвидшеному порядку.

Після цього послідувала реакція західних партнерів України на оголошення Зеленського. Зокрема, в Білому домі висловили думку, що питання членства України в Північноатлантичному Альянсі має вирішуватися в "інший час", а наразі більш актуальним є надання їй підтримки для боротьби з російською агресією.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна має право подати заявку на членство, але пріоритет зараз – допомога.

При цьому підтримку членству України в Альянсі відразу висловили країни Балтії та Канада.

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