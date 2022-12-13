За ратифікацію угоди проголосували понад 330 парламентарів.

Верховна Рада ратифікувала рамкову угоди між Кабміном та урядом Турецької Республіки про співробітництво в сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях.

Як повідомив у Telegram повідомив народний депутат Ярослав Железняк, за ухвалення закону №0161 проголосували 332 парламентарі.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що плановий загальний розмір інвестицій у будівництво заводу із виробництва безпілотних літальних апаратів та науково-дослідного центру для їх обслуговування та ремонту складає 95,5 млн доларів протягом десяти років, починаючи з 2022 року.

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Будівництво заводу Baykar в Україні - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, 3 лютого міністр оборони України Олексій Резніков та міністр промисловості та технологій Турецької Республіки Мустафа Варанк підписали рамкову угоду між урядом України та урядом Турецької Республіки про співробітництво в сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях.

У червні 2022 року посол України в Туреччині Василь Боднар повідомив, що власник турецької компанії Baykar створив українську компанію, яка вже придбала земельну ділянку в Україні під будівництво заводу з виробництва безпілотників Bayraktar.

Наприкінці жовтня західні ЗМІ писали, що компанія Baykar планує протягом двох років завершити в Україні будівництво свого нового заводу.

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