Зеленський згадав про українців десятків професій.

Президент України Володимир Зеленський частину своєї новорічної промови присвятив "надзвичайним людям і громадянам", які будують та творять Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час новорічного звернення до українців.

"За декілька хвилин настане новий рік. Традиційно в цей вечір збираються за столом усією родиною, кличуть гостей, дивляться новорічне привітання президента, а президенти спочатку трішки жаліються, потім трішки більше виправдовуються, але загалом хваляться, що було зроблено", - зазначив він.

За словами Зеленського, рік, що минув, був особливим, зокрема, через 30-річчя Незалежності України.

Читайте такожЗеленський призначив Сухачова директором Держбюро розслідувань"І тому цьогоріч буде інакше. Ну, хвалитися я теж буду, але трішки пізніше. Застілля ніхто не скасовує, без цього у нас в Україні ніяк, але головне – я буду говорити не про те, що було зроблено, а про тих, хто це зробив. І не тільки цього року. А хто весь час незалежності будує і творить Україну", - підкреслив він.

Президент пояснив, що йтиметься про звичайних українських громадян, однак потім додав, що про "надзвичайних людей і громадян України!".

Зокрема, про тих, хто для порятунку одного немовляти здіймається в небо, щоб на землі пролунало одне "дякую"; тих, хто здіймає в небо "Мрію", щоб доставити вакцину в десятки країн, аби на планеті пролунали мільйони thanks, danke, merci, gracias; тих, хто щодня спускається під землю, аби українцям було світло й тепло; тих, хто щодня працює на землі, аби було ситно і смачно; тих, хто плавить метал, і тих, хто будують з нього мости, що єднають нас, єднають Україну.

А також про вчителів, які стали героями, десятки років навчаючи діточок законам фізики, і тих, хто попри всі закони фізики багато років щоранку долає пішки кілометри до школи у звичайному карпатському селі.

"Ті, хто навчають дітей з інвалідністю, аби у них не було перешкод і вони не відчували себе гіршими від інших. І той, хто не бачить перешкод і стає найкращим! Абсолютним 10-разовим паралімпійським чемпіоном! Це всі наші спортсмени. Ті, хто на всіх континентах планети доводив: українці стрибають вище, плавають швидше, стріляють влучніше і є сильнішими за інших, за будь-кого", - наголосив глава держави.

Читайте такожЗеленський призначив Сухачова директором Держбюро розслідуваньКрім того, Зеленський згадав про тих, хто підіймав угору український прапор і підіймався на п’єдестал у променях слави, а також про тих, хто весь цей час стоять у тіні, - про перших тренерів.

У своєму зверненні він говорив й про медиків, які цьогоріч зробили мільйони щеплень та вперше зробили унікальні операції з трансплантації, про медсестер, які десятки років допомагають людям, а також про лікарів, які залишилися на сході нашої держави, залишилися вірними клятві Гіппократа, "і коли в усій лікарні їх залишилося четверо, вони під обстрілами зробили сотні важливих операцій".

"Та, хто всі ці 30 років у декреті. І є мамою для 19 діточок. І дівчина, яка після смерті батьків стала мамою для десяти братів і сестер. І наші діти, які перемагають на міжнародних олімпіадах і конкурсах. Чиї малюнки прикрасять унікальний космічний апарат, що вивчатиме Юпітер. І звичайна дівчинка, чия відвага врятувала чотирьох братиків і сестричок. І той, чия небайдужість врятувала півтори тисячі людей, і в їхніх жилах тече його донорська кров", - сказав президент.

Він також нагадав про українських митців, винахідників, водіїв, рятувальників, поліцейських та військових.

"І всі, хто зараз на чергуванні. Аби ми з вами могли бути тут, за столом. Всі, кому ми щиро дякуємо! Ті, хто сім років тому втратив свій дім на українському Донбасі, але не втратив свій дух і підкорив сім найвищих вершин на семи континентах, ставши першою жінкою в Україні, яка це зробила. І ті, хто не втратили гідності й говорили правду в Криму, за що втратили свободу. Та їхні рідні, хто не втрачає надії, що вони повернуться додому", - зазначив Зеленський.

Як раніше повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський привітав українців із Новим роком та назвав свої головні цілі на 2022-й рік.

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