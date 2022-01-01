Одним із головних цілей президент назвав припинення війни на Донбасі та підвищення зарплати вчителям.

Президент України Володимир Зеленський привітав українців із Новим роком та назвав свої головні цілі на 2022-й рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час новорічного звернення до українців.

"І цього року ми старались, аби замість багатьох "досі нема" українці могли сказати "нарешті є". Про різні речі, у різних регіонах України. Щоб люди в Запоріжжі могли сказати: "Нарешті є міст!", у Дніпрі, у Миколаєві: "Нарешті є траса!", "Нарешті новий аеропорт" – в Одесі"..., "Нарешті є дорога" – могли сказати всі ми в усій Україні, - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що цьогоріч в Україні нарешті запрацювала держава у смартфоні, а скоро з'являться й економічні паспорти.

Читайте такожЗеленський та Байден проведуть телефонну розмову: названо датуКрім того, він уточнив, що влада працювала, щоб українські лікарі могли сказати, що нарешті мають "нормальну зарплату", яка у новому році зросте вдвічі.

"Це ще не та сума, якою можна пишатися. Але вже не та, за яку дуже соромно. Ми не можемо, на жаль, сказати цього року те ж саме про наших учителів. І це мій біль. Я дуже хочу, аби ми могли все це сказати наступного року. І це моя ціль", - сказав глава держави.

Він також нагадав, що не всі українці хочуть вакцинуватися, і назвав це "спільним болем" України.

"І, на жаль, ми поки що не закінчили війну на сході нашої держави. І це – моя головна ціль. Саме тому я говорю "поки що". Тому що наступний рік точно буде кращим! Я впевнений у цьому", - підкреслив Зеленський.

Президент додав, що головне, щоб усі "були здорові та живі й збиралися за одним столом усією родиною".

"Щоб сусіди в гості до нас – з холодцем і з пляшкою, а не зі зброєю й без стуку. І щоб друзі – і щоб вони були справжні, які готові битися за тебе, – не у Твіттері, а поруч. І щоб родичі приїжджали. І щоб приїжджали частіше. З Донбасу, з Криму. Але не в гості, а до себе, поверталися додому, адже всі ми – одна сім'я. І Донбас, і Крим", - заявив він.

Читайте такожВ Україні можуть з'явитися "засновники державної незалежності": подано законопроектУ своїй промові глава держави перейшов на російську, зазначивши, що "как только мы уберем линию разграничения в голове, она исчезнет и на карте".

"І буде так, як має бути в Україні. Як у пісні: одна калина за вікном, одна родина за столом, і Україна, бо в нас іншої нема. Усього цього я хочу вам усім, дорогі українці, побажати. А ми для цього все зробимо", - підсумував Зеленський.

Як раніше повідомляв УНІАН, в останні хвилини 2021 року президент України Володимир Зеленський звернувся до українців з новорічним привітанням.

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