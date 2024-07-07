'Це не має бути шоком': 'нейтральна' Україна у безвиході чекає виборів у США, - NYT

Доля майбутнього країни, яка перебуває у стані війни з РФ, залишається невизначеною.

Україна довгий час намагалася підтримувати двопартійну підтримку в США. Це ніколи не було легко, але стає все важче, особливо через збільшення ймовірності того, що Дональд Трамп, який не є великим другом України, повернеться до Білого дому.

Як пише The New York Times, президента України Володимира Зеленського чи не в кожному інтерв’ю запитують, що означатиме для України перемога Трампа. Попри те, що Зеленський ретельно підбирає слова, інколи з'являється розмите припущення, що Трамп може припинити американську військову допомогу, дозволивши Росії знищити Україну.

Україна занепокоєна, а Путін - в очікуванні

Заяви Трампа на дебатах минулого тижня про те, що він знає один шлях до миру, є "трохи страшним", сказав український президент.

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"Я бачив багато, дуже багато жертв. Але це мене справді трохи напружує", - сказав Зеленський в інтерв'ю британському Channel 4 News.

"Якщо є ризики для української незалежності, якщо ми втратимо державність - ми хочемо бути до цього готові, ми хочемо знати. Ми хочемо зрозуміти, чи будемо мати в листопаді потужну підтримку США, чи залишимося самі", - сказав Зеленський у наступному інтерв’ю Bloomberg.

Правитель Росії Володимир Путін, схоже, насолоджується перспективою повернення Трампа до Білого дому.

"Той факт, що Трамп, як кандидат у президенти, каже, що він готовий і хоче зупинити війну в Україні, ми сприймаємо дуже серйозно. Я не бачив його ідей щодо того, як саме він збирається це зробити, і це ключове питання. Але я не сумніваюся, що він говорить це щиро, і ми це підтримуємо", - сказав Путін.

Путін часто вдає, що зацікавлений у переговорах про припинення розпочатої ним війни. Але він підкреслив свій намір змусити Україну капітулювати, заявивши, що Київ повинен погодитися на заходи "демілітаризації".

Українські офіційні особи, як публічно, так і приватно, заявили, що гіперпартійне середовище в США, зусилля Росії розпалити ці розбіжності, неспокій президентської кампанії та відволікання Білого дому разом створюють надзвичайно складний дипломатичний виклик.

"Відверто кажучи, зараз ми перебуваємо в досить вразливій ситуації. Якщо Трамп стане президентом, це не повинно бути для нас шоком. Ми дуже обережні, щоб нас не втягували у внутрішню політичну боротьбу в США. Ми ні з ким не хочемо псувати відносини", – сказав в інтерв’ю голова комітету Верховної Ради України у закордонних справах Олександр Мережко.

Розчарування повільними темпами американської допомоги та гіркота через обмеження на використання західної зброї такі ж часті, як і стурбованість паном Трампом.

Україна у безвиході

Політика адміністрації Байдена, кажуть українські чиновники в приватному порядку, залишила Україну в жорстокому безвиході, не маючи ані зброї, необхідної для перемоги, ані повної американської підтримки для українських зусиль розпочати переговори про врегулювання на вигідних для Києва умовах. Байден не відвідав організований Україною мирний саміт у Швейцарії минулого місяця, попри заклики Зеленського зробити це. Замість нього була присутня віцепрезидентка Камала Гарріс.

Українські офіційні особи знайшли певну розраду в короткій заяві Трампа під час дебатів про те, що він не прийме умови Росії щодо припинення війни. Багато хто зазначив, що Україна має глибоку підтримку в Республіканській партії, яка, як вони сподіваються, вплине на Трампа.

Більше того, вони сказали, що Трамп непередбачуваний, і якщо йому не вдасться досягти угоди з Путіним і він відчує себе приниженим, він міг би збільшити допомогу і, швидше за все, був би набагато менше стурбований страхами ескалації.

"Це парадокс. Він передбачуваний у своїй непередбачуваності", - сказав Мережко.

Чи збереже НАТО підтримку України

Найбільш безпосереднім занепокоєнням для українців є те, що вир дебатів щодо політичного майбутнього пана Байдена відволікатиме увагу під час зустрічі НАТО у Вашингтоні цього тижня, саме тоді, коли організація рухається до більшої ролі в координації поставок зброї та боєприпасів для України.

Адміністрація Байдена намагається не дати Трампу можливості звинуватити їх у видачі великих сум Україні в довгостроковій перспективі, а нові уряди Франції та Британії стикаються зі значними економічними проблемами.

Західні союзники України вжили припинених заходів, щоб спробувати забезпечити продовження військової допомоги незалежно від того, що станеться на виборах в США, але внутрішня політика ускладнює колективні дії.

Наприклад, минулого тижня посли НАТО погодилися створити офіс у Києві, укомплектований високопоставленою цивільною особою. Але спроби зобов’язати країни-члени багаторічного фінансування України поки що провалилися.

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг спочатку висунув ідею п’ятирічного фонду в розмірі 100 мільярдів доларів для України, частково для того, щоб заохотити деякі країни-члени зробити більше внесків. Але Вашингтон та інші головні союзники поставили під сумнів цю пропозицію, стверджуючи, що вона дублює двосторонні зусилля та може наштовхнутися на вето з боку країн, які скептично ставляться до допомоги Україні, таких як Угорщина та Словаччина.

Натомість союзники по НАТО погодилися лише надати наступного року Україні близько 40 мільярдів доларів, що приблизно відповідає минулим внескам, без чітких зобов’язань щодо майбутньої допомоги.

Майкл Кофман, експерт у Фонді Карнегі за міжнародний мир у Вашингтоні, сказав, що військова підтримка, яку вже надано, має дозволити Україні захистити себе до кінця року та будувати майбутнє.

"Питання в тому, для чого?", - запитав він.

Українці, не маючи ілюзій щодо майбутньої боротьби, готуються до чергової зими без тепла та електроенергії. Видовище американських виборів додає невизначеності, яка є частиною щоденного життя.

"Трамп чи Байден - однаково сумне і сумнівне видовище. Від людей, які вже однією ногою в труні, залежить, щоб Україна не вмерла", - написав український журналіст Остап Дроздов.

Передвиборча ситуація в США: останні новини

Як писав УНІАН, чинний президент США Джо Байден скорочує розрив від екс-глави Білого дому Дональда Трампа у так званих "штатах, що вагаються". Зазвичай, перемогу на виборах президента США отримує той кандидат, який перемагає в цих кількох штатах.

Тим часом 168 впливових демократів закликали Байдена знятися з виборів. Відповідний лист йому надіслала група донорів його передвиборчої кампанії, громадських лідерів і відомих підприємців.

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