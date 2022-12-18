Глава держави заявляє, що Україні необхідна міцна підтримка усієї Європи і Сполучених Штатів, щоб президент РФ Володимир Путін не застосував ядерну зброю.

Ймовірність застосування Росією ядерної зброї не залежатиме від дій України навіть у випадку звільнення українською армією окупованого Криму.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю французьким телеканалам TF1 і LCI. Зокрема, у президента запитали, чи розпочалася операція зі звільнення Криму.

"Це дуже складне питання. Сама операція ще не почалась. Коли вона почнеться - ви це точно почуєте. Я вважаю, що відвоювання Криму почалось у головах людей. І це дуже важливо. В нашому внутрішньому бажанні. І це дуже важливо. В міцності громадян. В єдності відношення до цього. Не просто на словах: Крим - це Україна. Цього замало. Треба бути готовими йти, бо ніхто просто так Крим не віддасть", - сказав Зеленський.

Глава держави підкреслив, що відвоювання завжди починається із суспільства, із бажання і готовності.

"Тому я вважаю, що початок є", - заявив президент.

При цьому в Зеленського уточнили, чи після війни він поїде на морський відпочинок до Криму і чи відбудеться це влітку 2023 року.

Президент України підтвердив, що хоче поїхати на море, бо любить Крим.

"Я просто там був багато разів багато років поспіль. Я там був. Я дуже любив Крим і моя дружина. І тому я залюбки приїду в наш український деокупований Крим на море", - наголосив Зеленський.

Водночас президент сказав, що відвідання Криму влітку було б непоганим варіантом.

Також у нього запитали, що він відповість західним політикам, які кажуть, що звільняти Крим - це провокувати "російського ведмедя".

"Я просто хочу сказати, що якщо Путін вирішив застосовувати в якийсь момент ядерну зброю - це не залежить від того, хоче Зеленський забрати назад наш Крим, хоче суспільство поїхати до себе на море. Тут питання не в морі. Це питання не в тому. Це не пов'язано з нашими кроками. Путін, якщо він хоче застосувати ядерну зброю, він її застосує", - заявив Зеленський і нагадав, що раніше російський президент обіцяв усім, у тому числі президенту Франції Еммануелю Макрону, що повномасштабного вторгнення в Україну не буде, але відбулося по-іншому.

Зеленський додав, що не можна вірити людям, які говорять одне, а діють так, як особисто вирішили вони.

"Він (Путін) діє, як вигідно йому, не його людям, не Російській Федерації, нікому. А як вигідно йому", - сказав Зеленський.

Президент України сказав, що можливість використання будь-якої зброї Росією залежить від міцності об'єднання України з усією Європою, Сполученими Штатами і усім світом. "І коли він буде бачити цю міцність - він нічого не буде використовувати. Незважаючи на те, куди піде Україна, у той напрямок чи інший. А якщо світ послабить позиції підтримки України - він буде використовувати будь-яку зброю. Повірте мені", - наголосив Зеленський.

Окупація Криму Росією

Росія окупувала український Крим в 2014 році, ввівши туди війська і провівши фейковий ререфендум щодо приєднання до РФ.

В даний час російські окупанти готуються відбивати атаки українських сил оборони на півострові. Зокрема, вони облаштовують укріплення, в тому числі і на береговій лінії, побоюючись висадки українського десанту.

Нещодавно радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що через шість місяців Україна поверне Крим. Чиновники в США вважають, що Київ має військовий потенціал, щоб зробити це, але додають, що в України немає найближчої мети повернути Крим і військовий наступ не є неминучим.

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