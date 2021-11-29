Глава парламенту вважає цей ролик "хайпом".

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук прокоментував відео головного редактора інтернет-видання "Цензор.НЕТ" Юрія Бутусова, на якому журналіст стріляє з "Гаубиці Д-20" калібром 152 мм.

Спікер парламенту впевнений, що це ненормально. Про це Стефанчук заявив під час брифінгу у Верховній Раді.

Читайте також"Нелегали" на кордоні Білорусі: Стефанчук розповів, чи планує Україна дати мігрантам прихисток"Дозволяє собі робити на цьому хайп і дозволяє собі отримувати доступ до зброї, яка перебуває в ЗСУ - це ненормально", - зазначив спікер.

Він також підкреслив, що такі речі не варто критикувати або підтримувати людям, які непрофесійно розбираються в темі, так як, на думку Стефанчука, для цього є правоохоронні органи.

"Правоохоронні органи зафіксували цей факт, вони повинні дати йому оцінку. Тому мені здається, що ми повинні просто стежити за тим, наскільки ці органи професійно виконують свої обов'язки, а диктувати їм версії і перелік тих, кого потрібно затримати, ані парламент, ні будь-хто інший не має права. Тому я буду чекати реакції і результатів роботи тих органів, які уповноважені на це", - заявив Стефанчук.

Нагадаємо, раніше УНІАН писав, що ДБР у рамках розпочатого кримінального провадження перевірить законність дій Бутусова. На ролику, який він сам же й виклав у мережі, журналіст стріляє з "Гаубиці Д-20" калібром 152 мм. Пізніше в ДБР додали, що порушили кримінальне провадження не проти Бутусова, а за вказаним в його публікації фактом.

Пізніше про ролик висловилися в Міноборони. У відомстві також розкритикували журналіста Бутусова за дане відео.

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Автор: Екатерина Малюга