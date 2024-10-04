Повідомляється, що одразу Міністерством було ініційовано аудит діяльності компанії.

Кабінет міністрів України передав "Спецтехноекспорт" під управління Міністерства оборони, ініційовано аудит діяльності компанії.

Як зазначається у повідомленні на сайті Міноборони, сьогодні, 4 жовтня, уряд ухвалив рішення про передачу цілісного майнового комплексу дочірнього підприємства Державної компанії "Укрспецекспорт" - Державного госпрозрахункового зовнішньоторгівельного підприємства "Спецтехноекспорт" - до сфери управління Міністерства оборони України.

Зауважується, що у зв’язку з виявленими проблемами з дебіторською заборгованістю та іншими фінансово-господарськими порушеннями, Міноборони ініціювало проведення аудиту діяльності "Спецтехноекспорту".

Відео дня

"Це рішення було ухвалено після того, як аудиторська група зіткнулася з суттєвими перешкодами під час проведення внутрішнього аудиту, включно з обмеженим доступом до документів та системи обліку", - йдеться у повідомленні.

У МОУ розповіли, що серед основних проблем - ненадання доступу до оригіналів документів, затримки з наданням інформації та неповні відповіді на запити, що ускладнює проведення повного аудиту.

"Це перша спроба перевірки діяльності "Спецтехноекспорту" з боку Міноборони за останні два роки, з моменту переходу підприємства у 2022 році від "Укроборонпрому" до сфери Головного управління розвідки Міноборони", - зауважили у міністерстві.

Так, наразі, додали у МОУ, аудит триває, і остаточну оцінку діяльності компанії можна буде надати після його завершення.

У Міністерстві також повідомили, що в межах їх подальших реформ планується ліквідація компаній-спецімпортерів з перенесенням їх функцій до Агенції оборонних закупівель, аби уникнути дублювання функцій та підвищити ефективність оборонних процесів.

Зміни у Міноборони

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр оборони України Рустем Умєров зазначив, що у МОУ проводиться реформа системи оборонних закупівель, в рамках якої "Спецтехноекспорт" переходить від Головного управління розвідки МОУ до Міноборони.

"Поставив завдання - довести до кінця процес очищення системи закупівель у тісній співпраці з правоохоронними та антикорупційними органами. Також продовжуємо реформування Агентства оборонних закупівель (АОЗ) і Державного оператора тилу (ДОТ), наближаючи ці процеси до стандартів НАТО", - сказав він і додав, що ближчим часом будуть створені наглядові ради для обох структур.

Вас також можуть зацікавити новини: