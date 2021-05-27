Глава МЗС наголосив на необхідності вирішення гуманітарних питань, і зокрема повернення тих українців, які лікуються у Білорусі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, чому Україна не може відкликати посла з Білорусі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"Не проблема відкликати посла. Це теж жест. Це дуже серйозно. Але у нас зараз є багато гуманітарних питань. У нас немає політичного діалогу. У нас посол не займається політичним діалогом з Білоруссю. Він займається гуманітарними питаннями", - заявив Кулеба.

Зокрема, глава МЗС зазначив, що українські дипломати займаються питаннями повернення українських пацієнтів, які лікуються у Білорусі і наразі "застрягли" у цій країні через закриття авіасполучення.

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Міністр уточнив, що програму трансплантації у Білорусі для українських громадян курує Міністерство охорони здоров'я України, але в екстренних ситуацій при необхідності евакуації громадян, до ситуації долучається МЗС.

"26 громадян України наразі перебувають на операціях в Білорусі. Ще близько 160 стоять в черзі - найближчим часом мають їхати. З тих 26, які в Білорусі, десять вже на зв'язку з посольством", - заявив Кулеба.

Також він запевняє, що дипломати встановлять з усіма українцям зв'язок і нададуть допомогу.

При цьому, з десяти українців, з якими встановлено контакт, двом вже надана допомога.

Зокрема, завдяки МЗС і Харківської обласної державної адміністрації знайдено реанімобіль для однієї українки, аби допомогти їй безпечно повернутись додому.

Як повідомляв УНІАН, Україна 26 травня припинила авіасполучення з Білоруссю. Також українським авіакомпаніям і літакам заборонено виконувати польоти в повітряному просторі Республіки Білорусь.

Нині в Білорусі перебувають 26 громадян України, які отримують медичну допомогу (трансплантація органів, кісткового мозку, імунотерапія), ще чотири українці проходять обстеження.

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Автор: Віталій Саєнко