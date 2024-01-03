Урядовець сказав, що коли європейські країни боялися відправляти Києву зброю, його країна відразу зробила це.

Чехія відправила Україні першу реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) на четвертий день повномасштабного вторгнення.

Про це сказав Радіо Свобода уповноважений чеського уряду з питань відновлення України Томаш Копечний. "РСЗВ оплатив уряд Чехії. У перші дні більшість країн казали, що неможливо доставити зброю, тому що росіяни розбомблять колони ракетами. Найкращим прикладом було показати їм, що це виходить з нашого заводу і на четвертий день вона вже використовується проти окупантів", – сказав Копечний.

Він додав, що чеське Міноборони почало активніше співпрацювати з українським Генштабом у грудні 2021 року і тому до Праги у січні й лютому 2022 року приїздив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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"Те, що ми обговорювали, було переліком обладнання, яке можна було поставити безкоштовно, тому що воно перебувало у військових запасах чеської армії", - розкрив подробиці Копечний.

Він поділився думкою про те, що така співпраця через кілька місяців після вторгнення РФ привела до створення міжнародної структури для координації поставок озброєння Україні, відому як формат "Рамштайн".

Претензії РФ до Чехії

30 грудня 2023 року РФ звинуватила Україну в обстрілі Бєлгорода снарядами Vampire чеського виробництва і вимагала присутності Чехії на засіданні Радбезу ООН щодо цього обстрілу.

Влада Чехії відмовилася від участі у цьому засіданні. "Чехія не буде слугувати отруєній брехнею пропаганді агресора. Коли РФ захоче обговорити у Радбезі відведення своїх окупаційних військ, ми радо прийдемо на засідання", - відповів голова МЗС Чехії Ян Ліпавський.

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