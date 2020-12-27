Кравчук прокоментував слова президента України.

Заява президента Володимира Зеленського про імовірний напад Росії на Україну і можливість масової мобілізації українців є нормальною реакцією патріота на загрозу для рідної землі.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів перший президент України Леонід Кравчук.

Читайте такожБоснію закликали повернути українську ікону, вивезену з Луганська і подаровану Лаврову

"Будь-яка відповідь пов'язана із запитанням, яке ставить журналіст. Журналіст поставив запитання: якби з Криму був напад Росії, як би поводилася Україна. Президент відповів: якщо таке б сталося, ми б захищали свою землю, і захищати пішли б всі. І запитання було "аби", і відповідь була у тому ж ракурсі", - сказав перший президент України.

За його словами, "президент не міг відповісти інакше".

"І коли ми зараз з вами почнемо робити спробу перевести це в чисто практичну площину, як я чую, говорять деякі наші зокрема посадовці – то до цього ще дуже далеко. Коли я був уже не президентом, мене також запитали: аби ворог прийшов на вашу землю, що б ви робили. Я сказав, що маю достатню кількість різнокаліберної зброї, я б стріляв в кожного ворога, хто став на мою землю, поки зброю тримають руки і поки дивляться очі, я буду бити ворога, а не жити за принципом "підставляти другу щоку". Це нормальна відповідь патріота України, людини, яка любить свою землю", - наголосив Кравчук.

Що сказав Зеленський про ймовірність широкомасштабної агресії РФ

Президент Володимир Зеленський заявив, що не хоче навіть уявляти собі повномасштабну війну з Росією, але у випадку її початку країну захищатимуть усі.

«Будемо сподіватися, що це неможливо. Інакше буде велика війна. Ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всі будуть мобілізовані – і чоловіки, і жінки. Це буде погано для населення України. І я думаю, що Росія це прекрасно розуміє», – сказав президент.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Андрій Василюк