Парламент може проголосувати за подані проекти законів вже на цьому тижні, поділився нардеп.

Президент Володимир Зеленський вніс на затвердження Верховної Ради закони про укази щодо продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram. "Президент вніс на затвердження Ради закони (№10211 та 10212) про укази продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації. З 16 листопада 2023 року на 90 днів", - заявив він.

Депутат зазначив, що для продовження треба схвалення парламенту, голосування заплановано вже на цей тиждень.

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"Скоріш за все 8 листопада. Це буде вже девʼяте голосування парламенту за воєнний стан з початку війни", - зазначив Железняк.

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З 24 лютого 2022 року в Україні було запроваджено воєнний стан, а згодом оголошена загальна мобілізація.

Терміни дії воєнного стану і загальної мобілізації продовжувалися кілька разів за рішенням Верховної Ради та за поданням президента України.

27 липня Верховна Рада ухвалила два закони, які продовжили у країні режим воєнного стану та загальну мобілізацію на 90 днів.

За ухвалення закону "Про затвердження указу президента України "Про продовження дії воєнного стану в Україні" (реєстраційний номер 9532) проголосувало 347 народних депутатів. Ним було продовжено строк дії воєнного стану в країні з 05:30 18 серпня 2023 року на 90 діб. Це до 15 листопада включно або офіційно до 05:30 16 листопада.

Також Рада ухвалила закон "Про затвердження указу президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації" (реєстраційний номер 9533). За це рішення проголосувало 334 нардепи. Ним продовжено загальну мобілізацію також на 90 діб.

Запровадження воєнного стану передбачає ряд обмежень прав громадян:

вводиться комендантська година під час якої заборонено перебувати на вулицях без спеціальних дозволів;

може проводитися перевірка документів, а в разі потреби - огляд речей, транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян.

Крім того, може бути запроваджено заборону на проведення мирних зборів, мітингів, походів і демонстрацій, інших масових заходів.

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