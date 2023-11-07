Нардеп від ЄС Володимир Ар'єв із посиланням на "надійне джерело" поширив інформацію про те, що Умєров нібито вніс "подання на Ставку верховного головнокомандувача" про звільнення Залужного.

Міністр оборони України Рустем Умєров відреагував на фейкову новину про нібито "відставку" головнокомандувача Валерія Залужного.

"Щодо чергового інформаційного вкиду від одного з депутатів. Деякі нечистоплотні політики сьогодні намагаються розколоти українське суспільство — це нічим не краще того, що роблять російські пропагандисти", - написав він у Facebook.

Міністр зазначив, що інформаційна війна є складовою російської агресії проти України.

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"Не варто ставати в ній пішаками і тим більше помічниками. Усім в країні сьогодні варто зосередитись на питаннях оборони та робити все, щоб посилити нашу державу", - зазначив Умєров.

Фейк про "відставку" Залужного

7 листопада нардеп від "Європейської солідарності" Володимир Ар'єв із посиланням на "надійне джерело" поширив інформацію про те, що Умєров нібито вніс "подання на Ставку верховного головнокомандувача" про звільнення Залужного. Його допис підхопили російські канали. Пізніше Ар'єв заявив, що видаляє попередній допис, пославшись на "багато інших джерел", які, за його словами, спростували твердження іншого "джерела".

Згодом радник голови ОП Сергій Лещенко назвав вкидання Ар'єва про відставку Залужного "прикладом ведення інформаційної війни партією Порошенка проти власної держави".

"Ніхто нічого не вносив, окрім бацили брехні до вуст соратника Порошенка. Але депутат-порохобот не просто бреше, а свідомо маніпулює, каже, що подання внесене на ставку, яка взагалі не уповноважена це розглядати. А коли цей фейк вкотре помре своєю смертю, порохоти будуть брехати, що врятували Залужного своєю інформаційною диверсією", - сказав він.

Президент України Володимир Зеленський ввів до складу Ставки верховного головнокомандувача Сергія Лупанчука.

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