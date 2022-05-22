Чиновник також зазначив, що ідея про нову європейську політичну спільноту "не є альтернативою" членству в ЄС для України і "не перешкоджає її майбутньому членству в ЄС".

Україна зможе вступити до Європейського Союзу у перспективі 15-20 років.

Про це заявив держсекретар Франції у справах Європи Клеман Бон в ефірі громадської радіостанції Radio J, пише CNN.

"Якщо ми говоримо, що Україна вступить до Європейського Союзу через 6 місяців, рік, два роки, ми брешемо. Це неправда. Мова йде, імовірно, про 15 чи 20 років. Хай там як, це займе багато часу... Це займає дуже багато часу, і я не хочу, щоб ми продавали ілюзії та брехню. Якщо ми скажемо українцям "Ласкаво просимо до Європейського Союзу, але ви не до кінця читали угоду, у виносці написано: ну це буде через 15 років", то я думаю, що ми створюємо підґрунтя для розчарування цілого покоління українців", - сказав Бон.

Чиновник також зазначив, що нещодавня пропозиція президента Франції Еммануеля Макрона створити нову європейську політичну спільноту для країн, що не входять в ЄС, "не є альтернативою" будь-якому членству в ЄС для України і "не перешкоджає її майбутньому членству в ЄС".

"Це додатковий проект до Європейського Союзу, який може запропонувати конкретний політичний проект країнам, які не знаходяться в серці Європейського Союзу, але хочуть наблизитися до нього", - сказав Бон.

Він закликав бути чесними і визнати, що будь-який вступ до ЕС вимагає часу, а новий європейський проект є корисним доповненням для демонстрації Україні намірів.

"І чекаючи цього членства, ми не можемо просто сказати "лише так або ніяк"... Це швидке та корисне доповнення для політичного, економічного та енергетичного захисту України, а також для того, щоб сказати Україні: "Ви вже в проекті та європейській політичній сім'ї"", - додав Клеман Бон.

Вступ України до ЄС - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

Необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата на членство у ЄС було заповнення опитувальника. 8 квітня під час візиту до Києва голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн передала Зеленському такий опитувальник. Перша його частина містить політичні та економічні критерії, друга – оцінку відповідності українського законодавства актам права ЄС. Київ заповнив анкету і передав Єврокомісії.

Глави держав і урядів країн-членів ЄС розглянуть заявку України на зустрічі 23-24 червня у Брюсселі.

Зеленський сподівається, що в червні країни-члени Євросоюзу підтримають рішення про статус України як кандидата.

Тим часом президент Франції Еммануель Макрон заявив, що вступ України до ЄС, швидше за все, займе "кілька років, можливо, кілька десятиліть". Він запропонував створити новий тип "Європейського політичного співтовариства", яке дозволить Україні та іншим країнам приєднається до "основних європейських цінностей". Водночас Макрон зазначив, що приєднання до нього не гарантує майбутнє членство в ЄС.

В Офісі президента України розкритикували пропозицію "окремих західних політиків" створити альтернативу вступу нашої держави до Євросоюзу.

"Хороша міна при поганій грі - так виглядають спроби окремих західних політиків підмінити членство України в Європейському Союзі символічними форматами. Десятки тисяч українців заплатили своїм життям за європейський вибір не заради нової серії гри в наперстки. Україна повинна отримати статус країни-кандидата", - заявив Михайло Подоляк.

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