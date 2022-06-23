Президент України напередодні засідання Євроради провів поговори з лідерами 11 країн, телефонний марафон продовжить 23 червня.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що до історичного рішення Європейської Ради залишаються лічені години, і перед цим він проводить численні переговори з лідерами країн.

Про це Зеленський зазначив у своєму вечірньому відеозверненні до українців наприкінці 119-го дня війни.

"Від самого ранку продовжив телефонний марафон заради позитивного рішення щодо кандидатства для України. Сьогодні поговорив з лідерами 11 країн… Завтра продовжу такий марафон. Маємо забезпечити максимальну підтримку нашої держави. Ключове європейське рішення очікуємо", - сказав глава держави.

За його словами, рішення очікується завтра надвечір.

"Готуємось до історичного рішення Європейської Ради, залишаються лічені години до нього", - підкреслив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

Європейська комісія рекомендувала Європейській раді надати Україні європейську перспективу і статус кандидата на вступ до Євросоюзу.

Рішення Євроради щодо надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС очікується 23-24 червня.

Сьогодні під час спілкування зі студентами ключових канадських університетів Зеленський висловив впевненість, що у два найближчі дні Україна отримає статус кандидата в члени Європейського Союзу.

Він також впевнений, що для України статус кандидата на членство в ЄС - це великий мотиватор щодо об’єднання суспільства і великий мотиватор щодо перемоги у війні проти РФ.

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