Віталія Лебідь

Окружний суд Гааги 7 червня розпочав розгляд справи про катастрофу літака рейсу MH17 у березні 2020 року по суті. Цей блок слухань триватиме до 25 червня. А до цього, наприкінці травня, відбулося виїзне засідання суду на авіабазі, де сторони оглянули уламки збитого лайнера.

Підсудні - росіяни Сергєй Дубінський, Олег Пулатов та Ігор Гіркін та українець Леонід Харченко - досі не брали участі у слуханнях. Пулатов єдиний, хто призначив захисну групу (і заперечував свою приченість до злочину через свого адвоката), а інших судять заочно.

Основне питання, яке має з’ясувати зараз суд – це чи винуваті обвинувачені. Для цього необхідно встановити ряд інших важливих фактів, які доводять вину обвинувачених чи навпаки, а саме: питання щодо зброї, яким було збито літак, місця вчинення злочину та безпосередньої причетності обвинувачених до цих подій. Тому нині суд встановлює три ключові питання - чи був літак рейсу MH17 збитий ракетою «БУК», чи була випущена ракета з поля неподалік від Первомайського, чи брали участь у цьому обвинувачені?

Нині суд встановлює три ключові питання - чи був літак рейсу MH17 збитий ракетою «БУК», чи була випущена ракета з поля неподалік від Первомайського, чи брали участь у цьому обвинувачені

Наразі відбувається обговорення основних документів та доказів у справі, які представляються стороною обвинувачення. У зв’язку із значним обсягом матеріалів це вимагає значного часу. Слухання проводяться декілька днів підряд, щоб забезпечити безперервність розгляду процесу. Це сприятиме більш ефективному розгляду справи і дозволить дотримуватися розумності строків розгляду.

Далі свою позицію матимуть змогу представити сторона захисту (попередньо це планується у липні). А потім справу продовжать слухати у вересні, коли будуть заслуховуватися потерпілі та їх представники. Як відомо, у справі заявлено позови про відшкодування шкоди від 299 родичів загиблих.

Безперечно цей судовий процес дуже важливий для України в питанні доведеності на міжнародному рівні агресії Росії і її відповідальності за злочини на території України. Звісно, у даному суді не вирішується міждержавні питання, як це, наприклад, відбувається у Європейському суді з прав людини у міждержавних справах України проти Росії чи у Міжнародному суд ООН. Проте визнання факту причетності громадян Російської Федерації до злочинів проти людяності та воєнних злочинів, використання російської зброї на окупованій території, безперечно, матиме значення для інших справ проти Росії у інших міжнародних судах.

Цей судовий процес дуже важливий для України в питанні доведеності на міжнародному рівні агресії Росії

В результаті це, по-перше, вплине на посилення та продовження санкцій проти Росії. По-друге, у випадку визнання відповідальності Російської Федерації у інших судах, Росія буде зобов’язана виплатити значні суми компенсації жертвам порушень. Не думаю, що на даному етапі Росія може ще якось завадити процесу. Усі докази наразі зібрано. Але зважаючи на об’ємність справи, очікувати рішення по ній в цьому році точно не варто.

Віталія Лебідь, юрист Центру стратегічних справ Української Гельсінської Спілки з прав людини

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