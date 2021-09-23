Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Генасамблеї ООН згадав про замах на свого першого помічника Сергія Шефіра.
Про це Зеленський заявив під час виступу на загальних дебатах в рамках 76-ї Генеральної асамблеї ООН.
"Пора прокинутися - це заклик генсекретаря ООН… до світових лідерів напередодні Генасамблеї. Для мене цей заклик особливий, для мене кожна ніч перед Генасамблеєю ООН - це безсонна ніч", - зазначив він.
Зокрема, за словами Зеленського, у 2019 році - ця ніч була сповнена хвилювання перед першим виступом, а 2020 рік загалом був роком без сну для всього світу через COVID-19.
"А про минулу ніч я розповім детальніше. Третя година ночі, десятки дзвінків, на першого помічника президента України здійснено замах… Ось вам ціна змін в державі, ось вам ціна реформ", - наголосив президент.
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Замах на Шефіра
Як повідомляв УНІАН, вранці 22 вересня в Київській області невідомі відкрили вогонь по автомобілю першого помічника президента України і його друга Сергія Шефіра. В результаті поранення у ногу отримав водій.
Сам Шефір не постраждав.
За даними прокуратури, між селами Ходосівка та Лісники по автомобілю з лісопосадки було зроблено близько 18 пострілів з автоматичної зброї.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 КК – замах на вбивство двох і більше осіб.