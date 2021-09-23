Про це Зеленський заявив під час виступу на загальних дебатах в рамках 76-ї Генеральної асамблеї ООН.

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Генасамблеї ООН згадав про замах на свого першого помічника Сергія Шефіра.

Про це Зеленський заявив під час виступу на загальних дебатах в рамках 76-ї Генеральної асамблеї ООН.

"Пора прокинутися - це заклик генсекретаря ООН… до світових лідерів напередодні Генасамблеї. Для мене цей заклик особливий, для мене кожна ніч перед Генасамблеєю ООН - це безсонна ніч", - зазначив він.

Зокрема, за словами Зеленського, у 2019 році - ця ніч була сповнена хвилювання перед першим виступом, а 2020 рік загалом був роком без сну для всього світу через COVID-19.

"А про минулу ніч я розповім детальніше. Третя година ночі, десятки дзвінків, на першого помічника президента України здійснено замах… Ось вам ціна змін в державі, ось вам ціна реформ", - наголосив президент.

Як повідомляв УНІАН, вранці 22 вересня в Київській області невідомі відкрили вогонь по автомобілю першого помічника президента України і його друга Сергія Шефіра. В результаті поранення у ногу отримав водій.

Сам Шефір не постраждав.

За даними прокуратури, між селами Ходосівка та Лісники по автомобілю з лісопосадки було зроблено близько 18 пострілів з автоматичної зброї.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 КК – замах на вбивство двох і більше осіб.

Автор: Антоніна Доломанжи