Голова ВР зауважує, що депутати не можуть перервати розгляд поточного питання.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зазначає, що цього тижня заслуховування міністрів у парламенті не передбачається.

Читайте такожУ "Слузі народу" пропонують не проводити засідання Ради у п'ятницюЯк передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу.

Відповідаючи на питання, чи може парламент заслухати доповіді когось із міністрів 29 квітня, оскільки пропонується не проводити пленарне засідання ВР у п'ятницю, 30 квітня, а відповідно, і Годину запитань до уряду, Разумков зауважив, що формат Години запитань до уряду існує лише по п'ятницях.

"Ми зараз розглядаємо питання 2194, і вийти з нього для того, щоб заслухати будь-якого міністра або розглянути будь-яке інше питання, неможливо. Для цього і роблять позачергові засідання ВР. Тому, думаю, що цього тижня заслуховування міністрів не буде, якщо така пропозиція від колег (щодо непроведення пленарного засідання 30 квітня - УНІАН) буде підтримана залом ВР", - сказав голова ВР.

Сьогодні, 26 квітня, під час Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко запропонував парламенту у п'ятницю, 30 квітня, не працювати у пленарному режимі. "Є пропозиція до колег з усіх фракцій, щоб п'ятницю зробити днем роботи в комітетах та на округах. Бо хтось, можливо, вже буде працювати з громадами, тому що питань накопичилося дуже багато", - зазначив Корнієнко.

Він повідомив, що сьогодні у парламенті буде зареєстрований проект постанови щодо заміни пленарного засідання у п'ятницю на роботу в комітетах.

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Автор: Тетяна Поляковська