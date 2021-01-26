На проведення проміжних виборів народних депутатів у 50-му та 87-му округах, які відбудуться 28 березня, витратять понад 22 млн грн.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідні постанови ЦВК ухвалила на сьогоднішньому засіданні.
Так, члени комісії затвердили обсяг коштів держбюджету, необхідних на підготовку та проведення проміжних виборів народних депутатів в одномандатних виборчих округах №50 (Донецька область) та №87 (Івано-Франківська область).
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Загалом на вибори у цих округах мають витратити 19 млн 807 тис. 911 грн, з яких 9 млн 964 тис. 410 грн в окрузі №50 та 9 млн 843 тис. 501 грн в окрузі №87.
Крім того, сьогодні ЦВК затвердила кошторис своїх видатків на підготовку та проведення вищезгаданих виборів, який становить 2 млн 315 тис. 881 грн.
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