За словами Данілова, є "більш ніж достатньо документів, щоб їх запровадити".

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Рада національної безпеки і оборони України буде продовжувати роботу по введенню санкцій, це торкнеться і народних депутатів України.

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", пише ТСН.

Данілов зазначив, що нові санкції будуть стосуватися як окремих фізичних, так і юридичних осіб, пов'язаних з певними людьми.

"Впевнений, що найближчим часом санкції триватимуть проти певної категорії фізичних і юридичних осіб. Більше того, можу сказати, що там буде ряд депутатів, які сьогодні засідають у Верховній раді. У нас більш ніж достатньо аргументів для того, щоб їх ввести. І якщо хтось думає, що це була одноразова акція, то він глибоко помиляється", - пояснив він.

Також Данілов відповів на запитання, чому в матеріалах, які стосуються запровадження санкцій щодо трьох проросійських телеканалів ніде не фігурує прізвище одного з лідерів партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука, пише "Громадське".

"Почекайте, всьому свій час. Ми дуже ретельно відпрацьовуємо всі документи для того, щоб бути бездоганними в цьому питанні", - сказав він.

Говорячи про введення санкцій проти трьох телеканалів, Данілов заявив, що кримінальне провадження, матеріали якого стали аргументами для введення санкцій, розслідує Служба безпеки України.

Заборона телеканалів Медведчука: що відомо

2 лютого президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій проти народного депутата від партії "Опозиційна платформа - За життя" Тараса Козака та 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne".

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі та кабельних мережах в ніч проти 3 лютого. Водночас телеканали продовжують мовлення на платформі YouTube.

Прес-секретар президента України Юлія Мендель заявила про підтверджене фінансування телеканалів NewsOne, ZIK, "112 Україна", на які були накладені санкції згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони, з боку Російської Федерації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов наголосив, що рішення запровадити санкції проти цих телеканалів не стосується питання свободи слова, а спрямоване на боротьбу з інформаційним тероризмом проти України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що рішення РНБО про санкції проти телеканалів "NewsOne", "ZIK" та "112 Україна" є юридично вмотивованим та було ухвалене відразу після того, як були зафіксовані та обговорені конкретні підстави для нього. За словами глави держави, всі загрози національній безпеці України отримають ефективну та законну відповідь.

Телеканали Тараса Козака: що відомо

12 жовтня 2018 року Козак заявив про купівлю телеканалу NewsOne (ТОВ "Новини 24 години") з оцінкою 41-42 мільйони гривень.

У грудні 2018 року Козак відзвітував про купівлю дев'яти компаній групи 112 Україна, оцінивши їхню вартість на дату придбання в 72,87 мільйона гривень.

У 2019 році Тарас Козак став новим і одноосібним власником телевізійних мовників телеканалу Zik.

4 жовтня 2018 року Верховна Рада підтримала звернення до РНБО щодо введення санкцій проти компаній, які входять в структуру власності телеканалів 112 Україна і NewsOne.

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Автор: УНІАН