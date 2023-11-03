Секретар РНБО прокоментував політичні амбіції відомого блогера.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов скептично оцінив політичні амбіції відомого блогера Олексія Арестовича.

Як заявив в інтерв'ю "Ліга.НЕТ" Данілов, політичний проект Арестовича - "це конструкція, яка не працює".

"Якщо подивитися соціологію, то можна побачити, що його рейтинг з району 80% знизився до 72% недовіри. Куди з таким мотлохом ви претеся? Якщо у вас антирейтинг у 72%", – сказав Данілов.

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Він зазначив, що "навіть" у п'ятого президента Петра Порошенка антирейтинг складає 64%.

Нагадаємо, що, за словами Данілова, Служба безпеки України займається розслідуванням діяльності екс-радника Офісу президента Олексія Арестовича.

Арестович зібрався балотуватися на пост президента

Колишній військовий Олексій Арестович підтвердив, що балотуватиметься на пост глави держави. Ба більше, він вже написав свою програму, поділився нею у Telegram "для початку дискусії" і стверджував, що її допрацюють фахівці.

Ще восени 2022 року Арестович казав, що спробує балотуватися у президенти, якщо Володимир Зеленський не буде подавати свою кандидатуру на наступних виборах, які за планом мають відбутися у 2024 році. Відомий блогер обіцяв зробити українців "щасливою нацією".

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