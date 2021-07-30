Секретар РНБО наголосив на важливості того, що всі новопризначені в Міноборони керівники - це люди, які мають українську військову освіту.

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов прокоментував кадрові зміни в українському війську, заявивши, що зараз відбувається омолодження армії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу після сьогоднішнього засідання РНБО.

"Відбувається кадрове омолодження армії, керівників нашої армії", - зазначив Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що всі новопризначені в Міноборони керівники - це люди, які мають українську військову освіту.

Читайте такожАпеляційний суд залишив Медведчука під цілодобовим домашнім арештом"Для нас це дуже важлива річ... Крім того, всі вони пройшли фронт, всі люди надійні. Жодної... "тилової" людини нікуди не призначається... Президент буде підтримувати молодих полковників, підполковників, майорів, щоб у нас було зростання", - додав Данілов.

Кадрові зміни в українському війську

27 липня прес-секретар президента України Сергій Никифоров прокоментував кадрові зміни в Міністерстві оборони, які відбулися 21 липня, коли уряд звільнив трьох заступників міністра: Олександра Миронюка, Ігоря Старобінського та Ігоря Халімона, які відповідали за побутове, інформаційне забезпечення, а також забезпечення озброєнням.

"Мета президента зрозуміла - він хоче, щоб сучасний солдат, який ризикує власним життям, мав гідні умови служби, щоб тримав у руках сучасну та надійну зброю або обладнання... Напрямок комунікацій, президент вважає, треба підсилити", - пояснив він.

За словами Никифорова, кандидатури наступників на ці посади наразі перебувають на фінальній стадії узгодження та проходять перевірки.

Автор: Антоніна Доломанжи