Секретар РНБО наголосив, що нейтралітет України у 2014 році не зупинив Росію від введення військових у Крим і на Донбас.

За словами секретаря Ради національної безпеки та оборони Олексія Данілова, Україна вже пройшла умовну "фінляндизацію" у 2013-2014 роках, коли Російська Федерація окупувала Крим і окремі райони Донецької та Луганської областей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав після завершення виїзного засідання РНБО у Харкові.

"У нас була умовна "фінляндизація", коли ми були державою, яка була позаблокова, яка не мала відношення ні до кого - чим це закінчилось, ми з вами бачили на власні очі. У нас у 2014 році забрали військовим шляхом Автономну Республіку Крим, і сьогодні це вже доведений факт, що саме військові Російської Федерації там були присутні. У нас Російська Федерація розпочала війну на території Донецької та Луганської областей і починає розповідати нісенітниці, що нібито ми зараз військовим шляхом будемо повертати собі Донецьку і Луганську область", - сказав Данілов.

Він пояснив, чому військовим шляхом Україна не повертає Крим і окремі райони Донецької та Луганської областей.

"Ми не можемо цього робити, тому що ми є відповідальними за те цивільне населення, яке там сьогодні перебуває. І якщо, не дай Боже, війська сьогодні підуть, уявляєте собі кількість населення, яка може загинути при такій операції. Ще раз наголошу, для нас життя людини - це найвища цінність, і ми не можемо просто так займатися такими речами. Це неприпустимо. Чи повернуться території Донецької та Луганської областей додому? Повернуться! Чи повернеться Крим? Повернеться. Просто це питання часу", - заявив Данілов.

Також стосовно "фінляндизації" він нагадав, що в Конституції України закріплено зовнішньополітичний курс Україна на приєднання до Організації Північноатлантичного договору (НАТО) і Європейського Союзу.

"У нас є норма Конституції, і для того, аби вона була змінена, наші депутати в Раді мають зібрати 300 голосів. Я хочу подивитися, хто буде голосувати за те, щоб наша країна не була в НАТО, для того, щоб наша країна не рухалась в Євросоюз. Ви знаєте, з цього питання все починалося у 2013 році, коли обіцяли, що в нас буде європейський шлях розвитку, і в один момент у Вільнюсі відмовились підписувати угоду про цей шлях (у листопаді 2013 року уряд Миколи Азарова зупинив підготовку до підписання Угоди про асоціацію, а президент Віктор Янукович відмовився її підписувати - УНІАН). Це вам відомо", - сказав Данілов.

Також він зауважив, що сама Фінляндія сьогодні посилює свою оборону і закуповує найсучасніші у світі винищувачі F-35.

Що таке "фінляндизація"

Нагадаємо, таке явище як "фінляндизація" означає фактично відмову країни від своєї зовнішньої політики на користь іншої країни. Країна юридично зобов'язується бути нейтральною країною і не брати участь у жодних воєнних блоках, війнах або конфліктах.

Нещодавно в західній пресі з'являлися згадки про можливу "фінляндизацію" України, яку Києву може запропонувати французький президент Еммануель Макрон.

Однак, як повідомляв УНІАН, 8 лютого президент Франції заперечив твердження іноземних журналістів про те, що нібито говорив про "фінляндизацію України" як про одну з опцій врегулювання ситуації. Макрон наголосив, що НАТО не відмовиться від політики прийняття нових країн до складу Альянсу.

Окрім того, за словами посла України в США Оксани Маркаровой, мета розповсюдження меседжів про те, що США нібито можуть погодитися на сценарій "фінляндизації" України - посіяти паніку.

Своєю чергою постпред Росії при ЄС Володимир Чижов заявив, що нейтральний статус України міг би допомогти вирішенню кризи на російсько-українському прикордонні.

Раніше, 17 грудня 2021 року, МЗС РФ оприлюднило проект договору між РФ і США про "гарантії безпеки" та проект угоди про заходи щодо забезпечення безпеки Росії й держав-членів НАТО. Зокрема, Росія запропонувала НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Крім того, РФ пропонувала США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни до НАТО.

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