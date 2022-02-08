Раніше РФ вимагала від НАТО зафіксувати письмово відмову від прийому України в Альянс.

Президент Франції Еммануель Макрон наголошує, що Організація Північноатлантичного договору (НАТО) не відмовиться від політики прийняття нових країн в члени Альянсу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Макрон повідомив на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Президент Франції заперечив твердження іноземних журналістів про те, що нібито говорив про "фінляндизацію України" як про одну з опцій урегулювання ситуації.

"По-перше, я не вживав жодних цих формул. Ви використали формулу "фінляндизації". Я такого не чув. Я казав навпаки, в іншому контексті, що ми не можемо припинити політику відкритих дверей НАТО (політику прийняття нових членів, якщо вони того бажатимуть і відповідатимуть певним критеріям - УНІАН), бо для багатьох країн з'являться проблеми, і зокрема Фінляндії", - сказав Макрон.

Президент Франції наголосив, що ніколи не застосував такої категоризації як "фінляндизація" щодо України.

"Я не знаю звідки ви її взяли. Треба бути дуже пильними в комунікації. Використовувати вивірені джерела", - сказав Макрон.

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Ультиматум Кремля щодо невступу України в НАТО

17 грудня 2021 року МЗС РФ оприлюднив проект договору між РФ і США про "гарантії безпеки" і проект угоди про заходи щодо забезпечення безпеки Росії і держав-членів НАТО. Зокрема, Росія пропонує НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу, а також "від будь-якої військової діяльності на території України". Також РФ пропонує США не створювати військові бази на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни в НАТО.

У зв'язку з цим 10 січня в Женеві відбувся діалог зі стратегічної стабільності між США і РФ, 12 січня - засідання Ради НАТО-Росія, а 13 січня - засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.

26 січня американський посол Джон Салліван передав МЗС РФ письмову відповідь на пропозицію Москви про "гарантії безпеки". Блінкен заявив, що у цьому документі США висловили занепокоєння у зв’язку з її діями.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що США врахували позицію України при підготовці письмової відповіді РФ на її пропозиції щодо безпеки.

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