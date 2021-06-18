Протягом останніх кількох днів через рясні зливи від паводків постраждали окуповані Керч і Ялта.

Секретар Ради нацбезпеки України Олексій Данілов, коментуючи кліматичні ініціативи Радбезу, звернув увагу на потоп в окупованому Криму.

Про це йшлося на брифінгу за результатами засідання РНБО 18 червня.

Данілов нагадав, що Зеленський пропонує висадити мільярд рослин за три роки, щоби не допустити проблем з кліматом і збільшити чисельність лісів. Та назвав «викликом України» посухи.

«Знаєте, що кримський півострів дуже багато часу просив води, і там стільки сьогодні води, що вони навіть не знають, що з нею робити. І вчора в українській Керчі, і сьогодні в українській Ялті. І там таке, на превеликий жаль, сталося. Господь бог дав їм занадто багато води відразу», – сказав Данілов.

Читайте такожВідкриття магазину російської мережі в Миколаєві - операція спецслужб РФ - ДаніловПротягом останніх кількох днів через рясні зливи від паводків постраждали окуповані Керч і Ялта. В Керчі за останню добу випало півтори місячної норми опадів.

Центр міста опинився весь у воді. Потоком води у місцевих жителів знесло ворота, залило двори й затопило автомобілі.

В окупованій Ялті після тривалих і потужних дощів вийшла з берегів річка Водоспадна, місто опинилося на межі катастрофи й може повністю залишитися без електропостачання.

Водночас керченські ЗМІ у потопах звинувачують владу окупантів, які з 2014 року – моменту захоплення українського півострова – не чистили річки, що у такий час слугували водовідводами й запобігали «великій воді».

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Яна Ставська