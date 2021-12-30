Рівень виконання буде залежати від того, як оборонний комплекс відпрацює останні дні року.

Рівень виконання Державного оборонного замовлення (ДОЗ) поточного року складе 95-98%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив на брифінгу після сьогоднішнього засідання Радбезу.

"Що стосується ситуації з використанням ДОЗу, ми цілком усвідомлюємо рівень виконання. Він буде на рівні 95, 97, 98% – все буде залежати від сьогоднішнього та завтрашнього дня", - сказав він.

Також він висловив впевненість, що наступного року питання виконання ДОЗу буде краще відпрацьовано.

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Як повідомляв УНІАН, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, станом на 1 грудня державне оборонне замовлення поточного року профінансовано на 85%.

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