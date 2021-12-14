Мер столиці наголосив, що в теперішній ситуації Україні терміново потрібні міжнародна підтримка та військова допомога.

Київ готується до можливої надзвичайної ситуації у зв'язку з ризиком вторгнення Росії в Україну.

Про це сказав мер столиці Віталій Кличко в інтерв’ю виданню Bild.

"У моєму рідному місті Києві ми готуємося до можливої надзвичайної ситуації, і я як мер організовую цивільну оборону. Ми активізували роботу з комплектування та підготовки резервістів", - сказав Кличко.

Він зазначив, що Путін зібрав біля кордонів України понад 100 тис. російських солдатів, що стало безпрецедентною загрозою.

Читайте такожБільшість українців вважають, що на Донбасі йде війна між Україною та РФ - опитування"Є різні сценарії того, як російська армія може атакувати Україну, ми повинні бути готові до них", - підкреслив Кличко. Мер столиці наголосив, що в теперішній ситуації Україні терміново потрібні міжнародна підтримка та військова допомога.

"Не може бути, щоб Німеччина не схвалила рішення Альянсу (НАТО) про поставку оборонної зброї Україні. Новий федеральний уряд повинен зрозуміти, що допомога ніколи не була такою важливою для нашої країни. Україна в центрі Європи. На кордоні з кількома країнами ЄС… Ми європейська країна, яка як ніколи потребує європейської підтримки", - зазначив далі Кличко.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні, 14 грудня, прокоментував повідомлення німецьких ЗМІ, що колишня канцлер Німеччини Ангела Меркель особисто блокувала продаж Україні зброї через агенцію НАТО.

"Ще коли я був віце-прем’єром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, ми працювали над отриманням Україною доступу до системи оборонних закупівель НАТО. І ми цю задачу вирішили. Україна цей доступ отримала. Це означає, що українське Міністерство оборони може напряму у союзників купувати зброю або військове обладнання (як умовно, скажімо, є українське ProZorro, а є така система і в НАТО). Але ці купівлі не відбуваються автоматично. Вони потребують політичного схвалення", - сказав Кулеба.

Міністр зауважив, що Україна веде певні дискусії з деякими членами Альянсу з приводу того, як це відбуватиметься.

Раніше видання Financial Times з посиланням на міністра оборони України Олексія Резнікова писало, що минулого місяця Німеччина зірвала покупку Україною 90 великокаліберних снайперських гвинтівок Barrett M82 зі США та 20 комплексів протидії дронам EDM4S-UA з Литви.

Вас можуть зацікавити новини:

Автор: Інна Андаліцька