В РНБО реально оцінюють загрозу вторгнення РФ, але запевняють, що ЗСУ даватимуть відсіч.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що слова президента Володимира Зеленського стосовно загрози вторгнення РФ у Харків "пересмикнули". Однак Україна в будь-якому випадку даватиме відсіч.

Про це він заявив в інтерв’ю BBC Україна.

"Така загроза може існувати до того часу, поки існує РФ, щодо будь-якого міста. Це буває, коли чіпляються за одне слово, роздмухують і починають з цього робити певний хайп. Я до цього спокійно ставлюсь, я більш ніж впевнений, що харків'яни, львів'яни, одесити, всі наші міста будуть захищені. Вони були, є і будуть українськими. Президент казав, що у разі нападу, відсіч буде надана, але майте на увазі, що це буде велика війна, ми нічого здавати не збираємось. Про це говорив наш президент", - заявив Данілов.

Секретар РНБО запевнив, що Україна має чітке розуміння, що потрібно робити у разі наступу РФ.

Читайте такожДанілов відповів, чи існує загроза вторгнення РФ в Україну найближчим часом"Можливо, ми слабші, ніж армія РФ, але це не значить, що ми не будемо воювати. До того, у нас є те, чого немає в Росії. І ми це знаємо, і ми це розуміємо", - додав він.

При цьому Данілов відмовився уточнювати, що саме має на увазі.

Крім того, він нагадав, що Україна не залишається сам на сам з потенційним агресором. У нас є підтримка партнерів.

На думку Данілова, у разі наступу Україна самотужки зможе відбити атаку, але чекатиме на допомогу.

"У разі наступу ми будемо битися. Чи будемо просити про допомогу? Так, будемо. Чи будуть нам її давати - враховуючи, скільки зобов'язань взяли на себе всі країни, вони мають це виконати. В них так само є виборці, є люди, які розуміють, що відбувається у світі", - сказав Данілов.

Секретар РНБО наголосив, що кількість російських військ поблизу українських кордонів не збільшується настільки, як про це повідомляють ЗМІ та іноземні політики. Росіяни здійснюють маневри постійно, адже перебувають на своїй території.

Читайте також"Нам репетувати не треба": Данілов заявив, що Україна розуміє плани та наміри РФНагадаємо, восени 2021 року у ЗМІ почала з’являтися інформація, що влада Росії перекинула багато військових та техніки до кордону з українською державою.

Україна, США й низка інших західних країн припустили, що РФ готується до вторгнення. Москва відкинула звинувачення й зажадала від Штатів й НАТО "гарантій безпеки", зокрема, відмовитися від розширення Альянсу на схід.

У Альянсі стверджували, що не відмовляться від політики "відкритих дверей".

22 січня цього року в Україну прибув літак з першою з кількох партій пакету безпекової допомоги, нещодавно ухваленої Джо Байденом, а 23 січня - друга партія військової допомоги від США.

23 січня Державний департамент США санкціонував добровільний від'їзд своїх співробітників і розпорядився про від'їзд відповідних членів сім'ї з посольства в Києві.

У Міністерстві закордонних справ України вважають евакуацію співробітників Посольства США в Україні передчасною і проявом надмірної перестороги.

Водночас відповідні рішення ухвалили й Велика Британія, Австрія, Японія, Німеччина та Австралія.

Вас також можуть зацікавити новини: