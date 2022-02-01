На думку секретаря РНБО, це може призвести до несподіваних наслідків для України.

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що виконання Мінських домовленостей може бути небезпечним для України.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

За словами Данілова, на усіх останніх зустрічах Росія постійно наполягає на тому, що Україна має почати виконувати "мінські угоди".

Читайте такожПовномасштабний наступ на Україну фізично неможливий - ДаніловНа його думку, для нашої країни "це дуже небезпечна річ".

"Це може призвести до несподіваних наслідків. У нас вже один досвід був, коли, на превеликий жаль, загинули наші військові біля Верховної Ради. І тому я б нікому не радив гратися з таким вогнем як "мінські угоди", - зазначив секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше Данілов заявив, що Україна не має наміру виконувати Мінські угоди, оскільки спроба їх реалізації може спровокувати внутрішні заворушення, які принесуть користь Москві.

Данілов також застеріг Захід від тиску на Україну з метою виконання Мінських домовленностей, заявивши, що це спровокує небезпечну нестабільність.

Зазначимо, що 22 грудня 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав указ, згідно з яким робити заяви щодо зовнішньої політики можуть лише президент, прем'єр-міністр та глава МЗС України. Пізніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав "не перекручувати" указ президента.

"У першому пункті указу йдеться про офіційну позицію держави, а на трьох осіб покладено відповідальність саме офіційних заяв від імені держави", - пояснив він.

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