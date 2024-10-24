До Верховної Ради внесли законопроєкт, який пропонує демобілізувати українців, які не досягли 25-річного віку.

До Верховної Ради України було внесено законопроєкт № 12147 про демобілізацію українських чоловіків, віком 18-25 років. Документ уже було передано на розгляд Комітету, про це йдеться на офіційному сайті ВРУ.

У карті законопроєкту зазначено, що закон у разі його ухвалення торкнеться чоловіків 18-25 років, які мали статус обмежено придатних у воєнний час і були мобілізовані після його скасування. Крім того, народні депутати виступають за те, щоб звільняти від служби громадян, які підпадають під цю категорію, і переводити їх у запас. Однак такі українці можуть продовжувати військову службу в лавах Збройних сил України, якщо вони того бажають.

Мобілізація та демобілізація в Україні

9 жовтня 2024 року ВРУ ухвалила законопроєкт про звільнення від мобілізації чоловіків до 25 років. Однак голова Ради Руслан Стефанчук тоді зазначив, що якщо такі громадяни вже були мобілізовані, їх не звільнятимуть від служби.

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Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний теж наголошував на необхідності "берегти" категорію 18-25 років, адже, за його словами, Україна потрібна буде і через 20, і через 30 років. І для її збереження потрібні молоді громадяни.

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Раніше УНІАН повідомляв, що в Україні потрібна економічна демобілізація.

"Щоб зняти градус напруги, потрібно придумати якийсь механізм. Якщо ми говоримо про економічне бронювання, то ми повинні говорити і про економічну демобілізацію", - вважає адвокат Тарас Боровський.

Крім того, Стефанчук пояснив ситуацію щодо демобілізації військових до 25 років. За його словами, просто демобілізація може призвести до обвалу окремих ділянок фронту, тому "популістські рішення" можуть бути дуже небезпечними.

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