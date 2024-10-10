Каже, що питання не для піару і у ВР шукають рішення.

В разі ухвалення парламентом рішення про демобілізацію всіх військовослужбовців, яким від 18 до 25 років, може бути обвал на окремих ділянках фронту.

Про це сказав голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук на брифінгу.

"Це непросте питання. Ми зустрічалися не один раз з вищим військовим керівництвом і пропрацьовували це. Так, справді впродовж цього періоду – не можу назвати кількість, бо засідання відбувалося в таємному режимі, певна кількість осіб від 18 до 25 років, які раніше були визнані обмежено придатними, були мобілізовані", - сказав він.

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За його словами, зараз треба знайти можливість демобілізувати їх, але має бути чітке розуміння хто прийде на їх місце:

"Бо просто демобілізація – це обвал окремих ділянок українського фронту. І ми не хочемо, щоб на цих популістичних рішеннях хтось піарився. Бо тут питання не для піару, а для безпеки країни. Але ми усвідомлюємо, що ці діти попали під мобілізацію через недосконалість законодавства".

Він додав, що з військовим керівництвом були домовленості і вони прийняли директиву, що не мобілізують людей до 25 років ще до моменту прийняття закону про заборону мобілізації юнаків до 25 років.

За його словами, також були домовленості, що тих, кого вони вже набрали, не будутть закріплювати по бойових розпорядженнях на складних ділянках фронту.

Стефанчук пообіцяв, що парламент знайде вирішення цього питання.

Мобілізація і демобілізація українців до 25 років

Як повідомляв УНІАН, вчора, 9 жовтня, Верховна Рада України проголосувала за закон, який передбачає звільнення від мобілізації українців віком до 25 років.

В той же час не вирішено питання щодо демобілізації тих, хто раніше був мобілізований у віці до 25 років.

Оскільки від травня, коли набув чинності закон про мобілізацію, і були скасовано категорії осіб, "обмежено придатних у воєнний час", то було мобілізовано багато тих, хто раніше попадав під цю категорію - тобто, здорових однолітків до 25 років, відповідно до законодавства, не мобілізували, а ті, хто раніше були обмежено придатні, потрапили під мобілізацію. І багато юнаків від 18 до 25 років, свого часу визнаних "обмежено придатними", весь цей час мобілізували.

Закон про мобілізацію набув чинності 18 травня, він регулює багато нюансів військового обліку та мобілізації.

Даним законом було скасовано категорію обмежено придатних. Тепер є дві категорії: придатні і не придатні до служби. В результаті цього виникла ситуація, що чоловіки, які були визнані непридатними до служби в мирний час та обмежено придатними у воєнний час, тепер підлягають мобілізації. В той же час законодавство вже передбачало, що юнаки до 25 років, які в мирний час були визнані придатним до служби, не підлягають мобілізації у воєнний час.

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