Раніше в календарному плані передбачалося два пленарні тижні.

Народні депутати вирішили, що в січні працюватимуть в пленарному режимі лише один тиждень.

Читайте такожРада виділила додаткові 19 мільярдів гривень на ремонт доріг у 2021 роціЯк передає кореспондент УНІАН, народні депутати України проголосували за внесення змін до календарного плану проведення шостої сесії дев’ятого скликання. За ухвалення постанови №6381 проголосувало 276 народних депутатів.

Цими змінами передбачено, що в січні народні депутати працюватимуть в пленарному режимі лише один тиждень - з 18 по 21 січня. Водночас вирішили, що тиждень, який раніше передбачався як пленарний, – з 10 по 14 січня – працюватимуть з виборцями.

У результаті виходить, що народні депутати майже місяць - з 20 грудня по 14 січня - не працюватимуть взагалі в пленарному режимі.

Нагадаємо, "слуга народу" Олександр Качура подав депутатський запит в СБУ, ДПСУ та міграційну службу, щоб з'ясувати наявність американського громадянства у глави його фракції Давида Арахамії й лідера партії "Голос" Кіри Рудик.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія своєю чергою запевнив, що не має подвійного громадянства, і готовий це довести.

Арахамія зазначив, що має залізобетонний доказ, який свідчить про відсутність американського громадянства. Водночас Арахамія не розповів, про який саме доказ ідеться.

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Автор: Надя Пришляк