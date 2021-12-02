Один обвинувачуваний отримав 12 років позбавлення волі, іншого суд виправдав.

Суд оголосив вирок у справі про вбивство у 2017 році екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Про це речниця прокуратури Києва Надія Максимець повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Шевченківський районний суд Києва, який розглядав справу щодо вбивства екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, оголосив вирок у цій резонансній справі.

Обвинуваченого, який, за даними слідства, підвозив виконавця на місце вчинення злочину, а потім вчинив дії на знищення автомобіля як речового доказу, суд визнав винним у пособництві умисному вбивстві Дениса Вороненкова, а також у незаконному зберіганні зброї, та засудив до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Це те покарання, на якому наполягав прокурор у дебатах", - сказано у повідомленні.

Читайте такожСмерть 6-річної Мирослави Третяк на Харківщині: суд виніс вирок 13-річному вбивціРазом з тим суд виправдав іншого обвинуваченого, який, за даними слідства, стежив за потерпілим, збирав інформацію щодо способу його життя, а також брав участь у плануванні місця та часу скоєння злочину.

Прокуратура оскаржуватиме рішення суду в частині виправдання цієї особи як необгрунтоване.

Вбивство Вороненкова - що відомо

Вороненков переїхав в Україну разом із дружиною Марією Максаковою і отримав українське громадянство. Його застрелили 23 березня 2017 року в центрі Києва. Внаслідок стрілянини також було поранено його охоронця і самого нападника, який пізніше помер від поранень.

Слідство встановило, що злочин скоїв громадянин України Павло Паршов за попередньою змовою з громадянами України Юрієм Василенком, Ярославом Левенцем, Олександром Лосем та Ярославом Тарасенком. Лося і Тарасенка було затримано.

Замовником вбивства нібито був підконтрольний ФСБ РФ "кримінальний авторитет" Володимир Тюрін, який мав особистий мотив - раніше він був цивільним чоловіком Максакової.

За версією слідства, Тюрін погодився на фінансування та організацію злочину в обмін на преференції з боку російських спецслужб щодо контролю кримінальних угруповань на території Росії і деяких країн СНД, вбивство готувалося разом із керівництвом ФСБ Росії.

Досудове розслідування у справі про вбивство Вороненкова завершилося в травні 2018 року.

11 серпня суд завершив слідство у справі щодо двох осіб за обвинуваченням в пособництві в умисному вбивстві екс-депутата Держдуми РФ Вороненкова.

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Автор: Дмитро Хилюк