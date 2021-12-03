Він каже, що залишить доказ "на пізніше".

Голова фракції "Слуга народу" Давиди Арахамія запевняє, що не має подвійного громадянства, і готовий це довести.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.

Відповідаючи на запитання щодо ініціативи народного депутата від "СН" Олександра Качури щодо перевірки наявності у Арахамії громадянства (підданства) іншої держави, депутат сказав: "Він правий. Сказав, що була інформація розповсюджена у засобах масової інформації, - треба перевірити. Коли вони (компетентні органи - УНІАН) зможуть перевірити, я сподіваюсь, що вони зможуть... А якщо не зможуть, то я тоді до вас вийду на брифінг і покажу вам залізобетонний доказ, який свідчить про те, що в мене немає ніякого американського громадянства".

Водночас, Арахамія не розповів, про який саме доказ ідеться.

Читайте такожЛукашенко каже, що Білорусь ніколи не стане демократичною Україною"Коли була перша медійна атака на мене з цього приводу, то я цим попіклувався і запитував, яким чином можна реально залізобетонного довести, бо у Сполучених Штатів Америки, на жаль, немає механізму на запит... Вони кажуть: на жоден прямий запит громадянина чи інституції - вони не можуть надавати (інформацію - УНІАН), немає такого механізму... Тоді в посольство звернувся: надайте мені можливість якимось чином спростувати цю інформацію. І вони сказали мені. Я вам зараз спойлер не буду робити", - розповів Арахамія.

Він додав, що розповість про все після направлення Качурою відповідного депутатського запиту та проведення відповідних перевірок.

"Сподіваюся, що пані Рудик (щодо якої Качура теж ініціює перевірку - УНІАН) зможе зробити те ж саме", - сказав парламентар.

Арахамія підкреслив: "Якщо ви запитаєте у мене, чи є у мене громадянство будь-якої країни, окрім України, я скажу "ні". У мене залізобетонна відповідь. І є доказ. А доказ я залишу трішки на пізніше".

Він пояснив, що "є документ, який неможливо отримати громадянину Сполучених Штатів". На запитання, чи йдеться про візу, депутат уточнив, що це "спеціальний тип візи".

Сьогодні у своєму Телеграм-каналі Качура написав: "Пам'ятаєте, як на усіляких анонімних ТГ-каналах звинувачували Давида Арахамію в наявності паспорта США? А Кіру Рудик, яка на пряме запитання ведучої про наявність іншого громадянства тричі відповіла: "Я народилася в Україні та є українкою". Час розібратися?! Я, насамперед, за справедливість. І як юрист вважаю, що всім необхідно дотримуватися законів, особливо, якщо ти сам ці закони пишеш. Сьогодні буде зачитано мій депутатський запит до СБУ, Міграційної та Прикордонної служби. Чекаємо на відповідь від компетентних органів. У мене вже є деяка інсайдерська інформація".

Як раніше повідомляв УНІАН, 1 грудня президент України Володимир Зеленський вніс на розгляд парламенту законопроект про множинне громадянство.

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Автор: Таня Поляковська