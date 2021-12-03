Також депутат звернувся до ДПСУ та міграційної служби.

"Слуга народу" Олександр Качура подав депутатський запит в СБУ, ДПСУ та міграційну службу, щоб з'ясувати наявність американського громадянства у глави його фракції Давида Арахамії і лідера партії "Голос" Кіри Рудик.

Читайте такожУ Раді заговорили про звільнення омбудсмена ДенисовоїПро це сам Качура написав у своєму Telegram-каналі.

"Пам'ятаєте, як у всяких анонімних Тelegram-каналах звинувачували Давида Арахамію у наявності паспорта США? А Кіру Рудик, яка, на пряме запитання ведучої про наявність іншого громадянства, три рази відповіла: "я народилася в Україні та є українкою"? Час розібратися", - написав депутат у своєму пості.

Він вважає, що у всьому необхідно дотримуватися законів. "Особливо, якщо ти сам ці закони пишеш", - підкреслив Качура.

Депутат додав, що сьогодні зачитають його депутатський запит до СБУ, ДПСУ та міграційної служби України.

Нагадаємо, раніше кілька народних депутатів України з об'єднання "Справедливість" написали заяви про вихід з партії "Голос". Зокрема Ольга Стефанишина зробила це на шматочку туалетного паперу.

Голова партії Кіра Рудик у свою чергу назвала такий жест "неповагою до виборців".

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Екатерина Малюга