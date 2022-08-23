За словами президента Зеленського, на саміті будуть присутні парламентські делегації світу.

Цьогоріч "Кримська платформа" буде продовжена восени у Хорватії парламентським самітом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент Володимир Зеленський під час другого саміту "Кримської платформи".

"Цьогоріч "Кримська платформа" буде продовжена восени у Хорватії парламентським самітом, вже не онлайн, а з присутністю парламентських делегацій світу. Ми залучаємо всю силу демократії для захисту нашої держави та міжнародного правопорядку", - сказав глава держави.

Також він повідомив, що до роботи "Кримської платформи" буде додано ще два напрямки.

"Ми маємо дуже пропрацьований погляд на те, як відновити наш український півострів Крим після вигнання російських окупантів, і тому ми додаємо до роботи "Кримської платформи" ще два напрямки - економічний та законодавчий. У нас є стратегія відновлення Криму... І ми створюємо законодавчий фундамент для Криму після деокупації, а також для всіх тих, кому Крим навіть значно більше, ніж дім", - пояснив президент.

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня 2021 року у Києві голови делегацій понад 40 країн і міжнародних організацій започаткували "Кримську платформу" з метою припинення російської окупації півострова мирними засобами.

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