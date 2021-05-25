Лідер німецької партії наголосив на пацифістській позиції його політичної сили, але зауважив, що Києву потрібно допомогти у обороні від Росії.

Лідер німецької партії "Зелених" Роберт Хабек загалом підтримує постачання оборонного озброєння Україні. За його словами, важко відмовити країні в зброї, яка їй необхідна для самозахисту.

Як пише Die Zeit, про це він сказав журналістам після зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським. Хабек нагадав, що партія "Зелених" зберігає пацифістську позицію. Однак, у випадку оборони від російських сил, на його думку, не можна блокувати військову допомогу для України.

Читайте такожОдин з провідних політиків Німеччини висловився проти зупинки "Північного потоку-2"Die Zeit нагадує, що "Зелені" зазвичай виступають за обмеження експорту зброї. У передвиборчій програмі партії вказано, що вона хоче "покінчити з експортом зброї з Європи в регіони, охоплені війною і кризою". Для цього "Зелені" пропонують встановити обмежувальний контроль.

"Північний потік-2" - це зрада

Під час візиту в Україну Хабек також повторив, що його партія проти завершення будівництва газопроводу "Північного потоку-2". Він вказав на те, що проект, який повинен сполучити Росію й Німеччиною, в Україні розглядається як зрада. На думку лідера "Зелених", такий погляд виправданий. До цього часу більша частина об'ємів російського газу транспортувалася через Україну.

Вибори в Німеччині: що відомо

Федеральні вибори в Німеччині пройдуть 26 вересня. Нинішній канцлер Ангела Меркель під час новорічного звернення оголосила, що не збирається брати в них участь.

Німецькі ЗМІ пишуть, що у партії "Зелених" є хороші шанси увійти в новий уряд. Згідно з опитуваннями, політична сила на другому місці в політичній гонці. Вона відстає від правлячої ХДС/ХСС на 3-5%.

Кандидатом на посаду канцлера Німеччини від "Зелених" стала Анналена Бербок. Вона жорстко критикує російську агресію проти України і виступає проти завершення будівництва "Північного потоку-2" в обхід української ГТС.

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Переклад: Лесь Димань