Артем Ситник визнаний судом винним у вчинені корупційних дій і внесений до офіційного реєстру корупціонерів НАЗК.

Про конфлікт інтересів директора НАБУ Артема Ситника у резонансних справах заявив журналіст Володимир Бойко.

Про це повідомляють "Подробности".

Так на своїй сторінці на Фейсбук Володимир Бойко пише, що «НАБУ розслідує кримінальне провадження за фактом вимагання грошей з громадянина Борулька засновником адвокатського об'єднання «Юридичні гарантії» Юрієм Гайсинським – це те саме об’єднання, де Ситник був керуючим партнером і брав участь у цьому провадженні в 2014 році (тоді справу розслідувала Генеральна прокуратура) як адвокат Гайсинського». Також журналіст заявляє, що НАБУ розслідує кримінальне провадження відносно екс-голови правління «Енергомережі» Дмитра Крючкова, який на суді дав свідчення, що він особисто передав директору НАБУ Ситнику хабар у сумі 500 тис. доларів.

Журналіст у пості звернувся до керівника НАЗК Олександра Новікова щодо конфлікту інтересів не тільки Ситника, але й його найближчого оточення. Бойко пише, заступник і кум Артема Ситника, керівник групи детективів Андрій Калужинський, також має прямий конфлікт інтересів у справі про крадіжки в «Укроборонпромі». «Калужинський, який розслідує справу відносно Гладковського-молодшого, впродовж двох років переховував матеріали, отримані з Головної військової прокуратури, про розкрадання Гладковським, Рогозою, Жуковим і позаштатним співробітником НАБУ Шевченком коштів «Укроборонпрому». Точно так Ви не можете не знати, що частину грошей крадії через Шевченка передавали керівництву НАБУ. Річ у тім, що після того, як у ході кампанії по виборах президента України було оприлюднене листування Шевченка, Рогози, Жукова та детектива НАБУ Литвиненка, управління внутрішнього контролю НАБУ з метою «відмазати» Углаву було змушено провести службове розслідування, висновок якого Ситнику довелось направити в НАЗК для притягнення Калужинського до відповідальності. Щоправда, невдовзі в Україні помінялась влада й новий генеральний прокурор Рябошапка заборонив чіпляти хабарників і крадіїв з НАБУ. Але Ви ж не Рябошапка, Ви ж чесна людина – правда, Олександре Федоровичу?», - пише журналіст-розслідувач.

Нагадаємо, що у 2017 році голова Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник продав за російським законодавством землю в Криму майже на мільйон рублів, сплатив мито окупантам, але не відобразив цю угоду в декларації. Також Артем Ситник визнаний судом винним у вчинені корупційних дій і внесений до офіційного реєстру корупціонерів НАЗК.

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Автор: УНІАН