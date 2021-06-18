У ВМС ЗСУ поки не розкривають подробиці візиту військових кораблів Альянсу.

Два кораблі, які належать країнам-членам НАТО, вранці, 18 червня, увійшли до порту Одеси.

Це в коментарі УНІАН підтвердив начальник служби зв'язків з громадськістю командування ВМС ЗСУ Олег Чалик.

«Так, справді, британський есмінець HMS Defender та фрегат ВМС Нідерландів HNLMS Evertsen F805 сьогодні увійшли в порт Одеси», - заявив він.

Водночас у ВМС ЗСУ поки не розкривають подробиць візиту військових кораблів Альянсу.

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Довідка УНІАН. HMS Defender - ракетний есмінець Королівського військово-морського флоту Великої Британії, призначений для охорони авіаносців на переході морем, забезпечення протиповітряної (ППО) та протичовнової (ПЧО) оборони, боротьба з надводними кораблями противника, завдання ударів по берегових цілях.

HNLMS Evertsen - четвертий фрегат класу De Zeven Provinciën Королівського флоту Нідерландів.

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Автор: Костянтин Гончаров