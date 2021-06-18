Два кораблі, які належать країнам-членам НАТО, вранці, 18 червня, увійшли до порту Одеси.
Це в коментарі УНІАН підтвердив начальник служби зв'язків з громадськістю командування ВМС ЗСУ Олег Чалик.
«Так, справді, британський есмінець HMS Defender та фрегат ВМС Нідерландів HNLMS Evertsen F805 сьогодні увійшли в порт Одеси», - заявив він.
Водночас у ВМС ЗСУ поки не розкривають подробиць візиту військових кораблів Альянсу.
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Довідка УНІАН. HMS Defender - ракетний есмінець Королівського військово-морського флоту Великої Британії, призначений для охорони авіаносців на переході морем, забезпечення протиповітряної (ППО) та протичовнової (ПЧО) оборони, боротьба з надводними кораблями противника, завдання ударів по берегових цілях.
HNLMS Evertsen - четвертий фрегат класу De Zeven Provinciën Королівського флоту Нідерландів.
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