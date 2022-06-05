Ласло Кевер також вважає, що після війни українських угорців можуть чекати проблеми.

Спікер парламенту Угорщини Ласло Кевер різко висловився на адресу президента України Володимира Зеленського через його жорсткі звернення щодо допомоги нашій державі в боротьбі з російською агресією, побачивши в них "психічні проблеми".

Про це Кевер заявив в коментарі угорському виданню 444.hu.

Він зазначив, що не пам'ятає в міжнародній політиці, щоб лідер країни, котрій потрібна допомога, так "підіймав голос проти когось", як це робить Зеленський, наприклад у зверненнях до Угорщини або до канцлера Німеччини.

"Зазвичай той, кому потрібна допомога, просить про неї ввічливо - наполегливо, але просить, а не вимагає або погрожує. Погрожують зазвичай ворогам, а зовсім не тим, із ким хочуть дружити. Тут є якісь особисті психічні проблеми", - заявив угорський парламентар.

Він також вважає, що після війни українських угорців можуть чекати проблеми. "Ми повинні бути дуже обережними... Угорській меншині можливо доведеться залишити Україну", - додав Кевер.

Нагадаємо, у травні президент Володимир Зеленський розкритикував Угорщину, яка відмовлялася підтримати нафтове ембарго проти Росії, знаючи, що гроші за енергоносії фінансують війну Кремля проти України.

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