Ласло Кевер побачив у Зеленського "психічні проблеми" / фото УНІАН, Янош Немеш

Спікер парламенту Угорщини Ласло Кевер різко висловився на адресу президента України Володимира Зеленського через його жорсткі звернення щодо допомоги нашій державі в боротьбі з російською агресією, побачивши в них "психічні проблеми".

Про це Кевер заявив в коментарі угорському виданню 444.hu.

Він зазначив, що не пам'ятає в міжнародній політиці, щоб лідер країни, котрій потрібна допомога, так "підіймав голос проти когось", як це робить Зеленський, наприклад у зверненнях до Угорщини або до канцлера Німеччини.

"Зазвичай той, кому потрібна допомога, просить про неї ввічливо - наполегливо, але просить, а не вимагає або погрожує. Погрожують зазвичай ворогам, а зовсім не тим, із ким хочуть дружити. Тут є якісь особисті психічні проблеми", - заявив угорський парламентар.

Він також вважає, що після війни українських угорців можуть чекати проблеми. "Ми повинні бути дуже обережними... Угорській меншині можливо доведеться залишити Україну", - додав Кевер.

Нагадаємо, у травні президент Володимир Зеленський розкритикував Угорщину, яка відмовлялася підтримати нафтове ембарго проти Росії, знаючи, що гроші за енергоносії фінансують війну Кремля проти України.

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