Через переховування колишніх високопосадовців від органів слідства та суду, досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося заочно.

До суду було скеровано обвинувальний акт стосовно президента-втікача Віктора Януковича та колишнього заступника міністра юстиції України щодо захоплення ними державної влади у 2010 році. Про це йдеться у повідомленні на сайті Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що працівники ДБР завершили досудове розслідування кримінального провадження у липні 2022 року. Стороні захисту було надано доступ до матеріалів досудового розслідування.

"Слідством встановлено, що у вересні - жовтні 2010 року Віктор Янукович та заступник міністра юстиції України у неконституційний спосіб повернули в дію Конституцію України від 28 червня 1996 року, що призвело до незаконного збільшення владних повноважень колишнього президента України", - йдеться у повідомленні.

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У ДБР зауважили, що у зв’язку з тривалим переховуванням колишніх високопосадовців від органів слідства та суду, досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 109 та ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України здійснювалось за спеціальною (заочною) процедурою.

Узурпація влади Януковичем - головне

Як відомо, восени 2010 року Конституційний суд відновив дію Основного закону в редакції 1996 року, визнавши порушення процедури внесення парламентом змін до Конституції від 8 грудня 2004 року. Таким чином повноваження на той час президента Януковича були суттєво розширені.

У травні 2020 року Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання прокуратури про взяття Януковича під варту в рамках розслідування кримінального провадження щодо узурпації ним влади.

У червні 2021 року Шевченківський райсуд Києва надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно Януковича у кримінальному провадженні за фактом захоплення державної влади.

24 червня 2022 року у ДБР повідомили про завершення розслідування стосовно Януковича та екс-заступника міністра юстиції України через захоплення держвлади.

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